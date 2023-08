‘Chumbinho e Tripé’ ganha a simpatia de estudantes de Arroio do Meio e região

O Alto Taquari

O Livro ‘Chumbinho e Tripé – Uma História de Amizade’ já tem a simpatia e apreço das crianças que folheiam as páginas. É de autoria do músico e escritor arroio-meense Wanderley Theves, mais conhecido na comunidade como Xumby. A obra já circula nas escolas de Arroio do Meio e municípios da região desde março. Já houve duas edições e será encaminhada uma terceira. O lançamento oficial ocorreu na quarta-feira, dia 16, e quinta, dia 17, com a contação de histórias nas salas de aula de oito escolas do município. A atividade fez parte da programação da 19ª Culturarte.

“É um projeto muito legal, pois me propus a dar um livro para cada criança do pré, primeiro e segundo ano da rede municipal de ensino, o que totaliza cerca de 1.200 crianças. Tive muito apoio de empresas a quem agradeço muito, pois assim possibilita a distribuição da obra.”

O enredo é baseado em fatos reais. No ano de 2017, Xumby adotou um cachorrinho de três patas e teve a ideia de transformar o fato em uma história aos pequenos. A filha que é desenhista criou o menino Chumbinho para transportar os leitores ao universo infantil e depois de concluída a obra foi apresentada para a Kadernu’s que sugeriu a publicação. Quem também contribuiu com as ilustrações foi a jovem Rita Alexsandra Müller da Costa de Boqueirão do Leão, premiada em concurso de desenhos.

ENSINAMENTOS DA OBRA

Para o escritor, incentivar as crianças na leitura é fundamental para ajudar na formação cultural, de valores e de personalidade. No caso da obra ‘Chumbinho e Tripé’, o objetivo vai além do ler por si só: é um livro que fala da adoção responsável e da importância de acolher os animais com deficiência. “Temos também pouca Literatura sobre o assunto e é muito interessante o enredo. O que é repassado de bom para as crianças frutifica.”

A ideia deu tão certo que a obra já ultrapassou as barreiras e chegou em municípios como Nova Bréscia, Colinas, Arvorezinha, Putinga, Forquetinha e Boqueirão do Leão. “Esses municípios estudam o livro com os alunos, a história que é contada e não vemos por aí. A obra tem palavras em destaque na cor verde e no final há o dicionário para as crianças aprenderem palavras novas e atividades didáticas.”

Após lerem a obra, as crianças de Forquetinha foram visitar o abrigo de cães em Lajeado, a Apama, e arrecadaram ração e cobertores em uma campanha para serem levados ao local. “É uma história com um propósito que saiu das páginas do livro e veio para a realidade. Precisa ter um propósito toda a obra.”

Xumby, que é escritor há anos, pretende lançar outros livros na Literatura Infantil. Muitas já estão escritas e guardadas. Sua paixão veio na infância e adolescência quando criava personagens. “Eu sempre lia muitas histórias em quadrinhos da Disney e da Marvel. Eu acho fantástico escrever. Sempre digo que a caneta é um vulcão e as palavras a lava pela força que têm. Quem escreve cria vidas, esperança, imaginação e perspectivas. Hoje, é engajamento e peso na história. Precisa ir além.”

Por daiane