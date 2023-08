CDL espera aumento entre 8 e 10% nas vendas do Dia dos Pais

O Alto Taquari

Pai é amor, segurança, carinho e proteção. Como o seu dia é celebrado no domingo, um presente especial é uma boa pedida. O comércio de Arroio do Meio está de portas abertas para receber os clientes com promoções e condições de pagamento diferenciadas. Em relação à expectativa de vendas para esse ano, a secretária executiva da Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio (CDL), Raquel Cristina Scheid, diz que é grande, pois o período é de suma importância para o varejo. O acréscimo estimado em comparação com o ano passado fica entre 8% e 10%.

“O comércio está preparado com muitas opções de presentes como calçado, vestuário, acessórios, eletrônicos, ótica, perfumaria, restaurante, cestas, entre outros. Basta o consumidor ficar ligado nas redes socias e acompanhar as opções, promoções e dicas de presentes, pois os associados da entidade buscam de várias formas através das vitrines e nas redes sociais deixar seus consumidores a par dos seus produtos e serviços.”

Uma característica positiva é que o momento já conta com liquidações de inverno. Portanto, é um incentivo para a compra de produtos e presentes para os pais. “As promoções de inverno trazem uma excelente oportunidade para os varejistas que podem fidelizar seus clientes e aumentar suas vendas. E quem comemora os preços baixos são os consumidores, pois as lojas já estampam na vitrine os preços baixos, o que é um atrativo maior para ir às compras e garantir o presente do seu pai.”

Da perfumaria aos calçados, a variedade presente nas vitrines

Desde os últimos dias, as vitrines estão enfeitadas e esperam os consumidores para adquirirem o presente dos pais. A variedade de produtos é a marca registrada. A sócia-proprietária de loja de calçados em Arroio do Meio, Raquel Mendel, lembra que há os produtos para todos os gostos e estilos: tênis para a prática esportiva, tênis em knit, casual, sapatênis e os tradicionais sapatos sociais para momentos mais formais.

“Estamos com grandes expectativas para a data, pois nos preparamos com muitos lançamentos para surpreendermos todos nossos clientes. Os dias de maior movimento serão neste fim de semana, quanto antes você conseguir comprar o presente de seu pai, melhor. Assim haverá mais disponibilidade de produtos na loja e ainda evita filas.” Para ela, o dia dos pais é valorizado, cada vez mais, pelo comércio local. “Está sendo cada vez mais importante, porque os pais estão assumindo, junto com a mães as responsabilidades e os cuidados com os filhos. O papel do pai passou de ser a pessoa que sustenta a casa, para quem divide todas as responsabilidades com a mãe. Isso faz com que os filhos e pais tenham uma relação muito mais intensa de carinho, amor e amizade. Demonstre todo seu amor e programe um presente e dia especial com seu pai.”

Perfumes, kits de cosméticos e peças íntimas também estão na lista de presentes para eles. A proprietária de loja, Gabriela Kraemer, lembra que as fragrâncias são para todos os gostos. “Os kits são bem interessantes, pois a pessoa monta como quiser ou escolhe pronto, pois são vários produtos em um só presente. Os perfumes duram bastante e sempre o seu pai vai lembra de você quando usar.” O maior movimento no estabelecimento é aguardado para o sábado.

Por daiane