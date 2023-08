Anatel libera 5G para Arroio do Meio e 18 municípios gaúchos

O Alto Taquari

Na última semana foi autorizada a implantação do 5G em mais 102 novas cidades brasileiras, sendo 19 delas gaúchas, entre elas Arroio do Meio. Com a nova leva de cidades, serão 1.712 municípios brasileiros com autorização para ativação do 5G – 214 deles no RS.

Segundo dados da Anatel, a população desses locais totaliza mais de 145 milhões de brasileiros, representando 69,3% dos habitantes do país. É importante ressaltar que a autorização da Anatel não significa que a nova geração de internet chegará imediatamente a essas localidades, mas esse é o primeiro passo para a implantação da tecnologia. A partir desse anúncio, as operadoras de internet que atuam nessas localidades podem solicitar ativação da tecnologia ultrarrápida, de acordo com seus interesses comerciais.

SINAL DA PARABÓLICA – A notícia positiva também traz um alerta para os usuários da parabólica tradicional que moram nesses municípios: é preciso atualizar o equipamento para o modelo digital. A substituição é necessária porque, em breve, a parabólica tradicional – que utiliza a Banda C para transmitir a programação – vai deixar de funcionar, e os canais vão migrar para a Banda Ku, utilizada pela nova parabólica digital. Antes mesmo de o sinal parar de ser transmitido, quando o 5G for ativado na região, os usuários do equipamento podem perceber interferências na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), como chiados, chuviscos e até perda de acesso a alguns canais. Isso acontece porque o 5G também chega à população através da Banda C.

Para atender essa migração as quatro operadoras de telefonia – Oi, Vivo, Tim e Claro – criaram uma associação sem fins lucrativos chamada Siga Antenado. Além do sinal digital, o novo equipamento terá inúmeras vantagens em relação ao modelo tradicional.

Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico do Governo Federal e que utilizam a parabólica tradicional para assistir à TV têm direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. Para saber se tem direito e se o agendamento está aberto na sua cidade, o interessado deve acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 16h, com o CPF ou NIS em mãos.

Para famílias que não se enquadram no Cad único o novo equipamento com antena e instalação custa a partir de R$ 800.





MUNICÍPIOS DA REGIÃO COTNEMPLADOS: Vespasiano Corrêa, Doutor Ricardo, Muçum, Encantado, Roca Sales, Imigrante, Colinas, Arroio do Meio, Westfália, Teutônia, Estrela, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul e Fazenda Vila Nova.

Por daiane