8ª Exposição Regional de Orquídeas e Feira de Artesanato é neste fim de semana

Tem início nesta sexta-feira e se estende até domingo a 8ª Exposição Regional de Orquídeas e Feira do Artesanato, evento que ocorre em Marques de Souza. A programação é organizada pela Associação de Artesãos e Núcleo de Orquidófilos de Marques de Souza, com o apoio da Emater/RS-Ascar e da prefeitura. A Exposição se espalhará em diversos locais, como, a União Centenária, a Praça Adolfo Laufer e a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (Oase), além das ruas Getúlio Vargas, General Osório e 24 de Maio.

Com uma programação para toda a família, o evento vai valorizar as potencialidades de vários setores e promover momentos de lazer e integração entre toda a comunidade regional. São 35 estandes de artesanato, 20 de agroindústrias, padarias e confeitarias, quatro de orquidários, um de cactário e um de bonsai. A exposição de orquídeas vai contar com mais de 60 participantes, de vários municípios. Há ainda um espaço voltado ao turismo, no qual oito municípios apresentam suas rotas turísticas, exposição de carros antigos sob organização do Clube do Fusca de Marques de Souza, brinquedos infláveis gratuitos (sábado e domingo), campanha de coleta de lixo eletrônico, shows culturais e musicais e praça de alimentação.

Conforme a presidente da Associação de Artesãos e Núcleo de Orquidófilos, Rosângela Simonetti, são esperadas mais de 15 mil pessoas nos três dias de evento. Ela afirma que o número de expositores superou as expectativas e que a feira, realizada desde 2014, vem crescendo ano após ano.

Em nome dos organizadores, Rosângela convida a população de toda região para prestigiar a Exposição Regional de Orquídeas e Feira do Artesanato, que tem atrações para toda a família. Ela lembra que o acesso à toda programação é totalmente gratuito tanto para a feira como para os shows e bailes. Quem quiser e puder, pode fazer a doação de um quilo de alimento não perecível. A ação solidária vai beneficiar o Hospital Marques de Souza e a o Lar Dona Dora.

Patrocinadores

O evento tem o patrocínio de Rabaioli Compagnoni Materiais de Construção e Sicredi Integração RS/MG (Ouro); Certel (Prata); Disafe e STR Supermercados (Bronze). Apoio da prefeitura de Marques de Souza e Emater/RS-Ascar. Informações pelo telefone (51) 9.9817-5699 (Rosângela Simonetti) ou (51) 9.9353-2771 (Karina Kaiser) ou (51) 99817-8547 (Encontro de Carros Antigos – Luis Paulo Gross).

Programação

Dia 25 (sexta-feira)

13h – Julgamento das orquídeas

14h – Abertura da feira de para visitação

14h30min – Reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT) no CTG Caminhos da Serra. Encontro das primeiras damas (Pedra d’Mim Centro Ecológico)

16h30min – Chegada da Centelha da Chama Crioula

17h – Abertura da Exposição de Orquídeas para visitação

17h30min – Cerimônia oficial de abertura da 8ª Exposição de Orquídeas e Feira de Artesanato

20h – Encerramento da feira e Show com Banda Alma Nova

22h – DJ Tampinha (Flash Dance)

Dia 26 (sábado)

9h – Abertura da feira

9h30min – Apresentação de programas de rádio ao vivo

13h30min – Baile com a Bandda Genial e abertura da exposição de carros antigos (valor das inscrições por veículo será de R$ 40 e R$ 35 com doação de 1kg de alimento não perecível)

14h – Apresentação da proposta de criação de uma rota turística envolvendo os municípios do Vale do Taquari e do Alto da Serra do Botucaraí

15h – Encontro regional de soberanas

16h – Baile com a Banda Arpejo

20h – Show com a Banda Eletro Rádio

21h – Encerramento da feira

22h – DJ Tampinha (Flash Dance)

Dia 27 (Domingo)

9h – Abertura da feira e abertura da exposição de carros antigos

9h30min – Apresentação de talentos regionais (Quem tiver interesse em se apresentar pode fazer contato)

11h – Orquestra Municipal de Travesseiro

13h – Baile com a Banda Os Hermanos

16h – Baile com a banda La Montanara

18h – Encerramento da feira – DJ Tampinha (Flash Dance)

Por daiane