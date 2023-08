5ª Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu Kids é neste domingo no PA-Rural

O Alto Taquari

O ginásio PA-Rural, no bairro São Caetano, sedia neste domingo, dia 20, a quinta edição da Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu Kids, promovida pela Escola Alliance Jiu-Jitsu Arroio do Meio. O evento reunirá mais de 300 atletas de todas as partes do Rio Grande do Sul, na faixa-etária entre 5 e 65 anos de idade.

Os portões abrem às 8h30min e o ingresso é 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10. A solenidade de abertura do evento está marcada para às 9h. As primeiras lutas serão entre crianças com alguma deficiência (PcDs), com o objetivo de promover a inclusão social através do jiu-jítsu+. Pais e filhos que treinam jiu-jitsu também irão fazer lutas demonstrativas.

Às 9h30min, começam os confrontos principais. A primeira categoria a pisar no tatame será a Feminino Kids e, logo após, a categoria Masculino Kids. Até às 13h, as lutas Kids devem ser finalizadas. Ao meio-dia será servido almoço com carreteiro, massa, maionese e saladas, pelo valor de R$ 23 e R$ 16 para menores de 12 anos.

À tarde, é a vez das categorias Profissional e Master (acima de 30 anos) demonstrarem suas habilidades marciais. Haverá de lutadores faixa branca até lutadores faixa preta, inclusive campeões mundiais.

O professor Eduardo Friedrich, o ‘Gigante’, idealizador do evento e proprietário da Alliance Arroio do Meio, que também é PcD (Autismo + TDAH), convida toda comunidade para prestigiar o evento. “A copa terá campeões mundiais que já lutaram na Califórnia e Abu Dhabi. Será um evento de grande proporção. O objetivo é transformar Arroio do Meio na Capital Nacional do Jiu-Jitsu.” A sexta edição já tem data marcada: 22 de outubro.

Por daiane