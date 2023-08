1º Encontro de Caiaqueiros Mano da Pesca desbrava o Taquari

O Alto Taquari

O último sábado, dia 12, foi marcado pelo 1º Encontro de Caiaqueiros Mano da Pesca nas águas do rio Taquari. O grupo formado por 12 caiaqueiros de Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, Estrela, Taquari, Montenegro e região metropolitana iniciou o trajeto de cerca de 15 km às 7h, em Roca Sales, e desceu o Taquari até o Salto em Arroio do Meio, nas imediações da Curva da Ventania, onde chegou perto do meio-dia.

No percurso, repleto de corredeiras e com uma queda, os caiaqueiros foram acompanhados pela dupla canina Floki e Mel, devidamente equipada com coletes salva-vidas no caiaque dos tutores. Às 9h, o grupo fez uma pausa de 30min para o café e seguiu até o fim do trajeto. No Salto, foi preparado um churrasco de confraternização para a turma. Também foram sorteados brindes para os participantes.

O próximo encontro já tem data marcada: dia 24 de setembro. O percurso vai iniciar de onde o primeiro terminou. Os caiaqueiros pretendem continuar o trajeto, saindo do Salto e indo até o Porto de Estrela. Idealizador do evento, João Paulo Reis Aires, natural de Arroio do Meio e morador de Lajeado, convida os amantes do caiaque para se juntarem à próxima aventura e agradece à primeira turma que fez o encontro sair do papel e ir às águas e também aos patrocinadores que fizeram a doação dos brindes. Contato: (51) 995391046 (João Paulo).

Por daiane