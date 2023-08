O Alto Taquari

A 19ª Edição da Culturarte é lançada em Arroio do Meio. O evento ocorreu, na tarde de quarta-feira, dia 9, na secretaria de Educação. A Culturarte engloba uma série de programações culturais que seguem até o dia 8 de setembro no município. Em conjunto, será realizada também a 31ª edição da Feira do Livro na Rua Coberta de 3 a 8 de setembro. Neste ano, o símbolo é uma borboleta com o lema ‘A Vida é Feita de Transformações’. A definição do logotipo e da frase ocorreu por meio de um concurso realizado nas escolas municipais. A vencedora foi a aluna Stephanie Saling da Rosa, aluna do 9° ano da Emef Barra do Forqueta. Ela foi agraciada durante o lançamento.

Para a secretária de Educação, Iliete Winck, a Culturarte vai despertar o prazer e gosto pela leitura e pelas manifestações culturais que estarão disponíveis para estudantes e comunidade em geral. “É um momento para enriquecer as pessoas, de transformações por meio do conhecimento que abre portas e permite avançar.” Iliete ainda parafraseou Martha Medeiros ao lembrar que “pode-se ir longe com os livros, as bibliotecas têm todos os países e as almas mais exóticas” ao referir-se à Feira do Livro.

Para a vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen é uma alergia lançar mais uma edição da Culturarte e da Feira. “São atividades muito queridas que nos enriquece ao longo dos anos. Fazemos a cultura em qualquer lugar quando o povo é bom. A borboleta que é o símbolo este ano representa as mudanças e nos convida a inovar. Sabemos também que adquirir os livros da feira não são gastos, mas investimentos.”

O prefeito Danilo Bruxel lembrou que na época da criação da Culturarte ele era o então gestor municipal. “Deu certo e já permanece há tantos anos. Sabemos o quanto a comunidade aguarda por isso. Precisamos receber bem as pessoas para que tenham lembranças boas.” A Companhia Teatral FoiceAcena se apresentou no lançamento. A programação contará com apresentações artísticas, mostra pedagógica, contação de histórias, exposições, entre outros. Será divulgada na edição de 18 de agosto do Jornal O Alto Taquari.

Por daiane