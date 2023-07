XVII Edição do Deutscher Abend será dia 28 na comunidade de São Caetano

O Alto Taquari

A XVII Edição do Deutscher Abend, que busca valorizar as diversas formas de manifestação alemã em Arroio do Meio e faz parte dos festejos que antecedem os 200 anos de imigração alemã, será em 28 de julho. A programação começa, a partir das 19h15min, com culto ecumênico e às 20h haverá recepção com café, carnes e iguarias típicas da culinária alemã. O evento ocorre na Igreja e Salão da Comunidade Evangélica de São Caetano/Aimoré. O coral Vozes da Forqueta vai animar a celebração ecumênica.

O apoio é do Projeto 2024, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e Círculo de Amigos de Boppard. Haverá apresentação do Coral Vozes da Forqueta, Grupo de Danças Folclóricas Frohsinn e Orquestra Municipal de Travesseiro. Os interessados podem adquirir cartões ao preço de R$ 60 com os integrantes do Círculo, Escritório Ely e Loja do Alemão. Conforme a presidente do Círculo de Amigos Boppard, Eneida Führ Kuhn, o grupo vai auxiliar na decoração e a servir o café, mas o preparo do cardápio típico ficará a cargo da Comunidade Evangélica.

“Importante é o envolvimento dos integrantes do Círculo em Arroio do Meio, especialmente, por se tratar de evento que procura resgatar e valorizar as tradições de nossos antepassados. Neste ano, a decoração vai dar ênfase a registros fotográficos de eventos e fatos históricos da colonização alemã em Arroio do Meio”, diz Eneida que também frisa a importância do ano de 2023 para o grupo, pois é celebrada dez anos de parceria com a cidade-irmã Boppard da Alemanha.

Como o evento faz parte do grande Projeto de Imigração para o próximo ano, para ela é gratificante participar por meio do Círculo e em conjunto com a Associação. Disseminar a cultura alemã ajuda a preservar a tradição para as próximas gerações. “Com essa iniciativa, buscamos valorizar e resgatar as diversas manifestações culturais que fizeram e ainda fazem parte da cultura alemã, que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, em conjunto com as demais culturas. Essa diversidade é que enriquece e engrandece a nossa comunidade. De forma especial, queremos valorizar a língua que ainda é falada em muitos lares de Arroio do Meio, principalmente nas comunidades do interior, em que o Hunsrückisch é a de identificação de muitas pessoas”, cita.

Por daiane