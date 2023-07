Vereadores discutem novas pontes e concessão da ERS-130

Política

Dois projetos de lei de autoria do Executivo foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária de quarta-feira, dia 19, da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Eles tratam da instituição do Programa Municipal de Premiação a Consumidores, mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul; e a abertura do Crédito Especial de R$ 400 mil, para construção da ponte dos Wünsch e a implantação de uma área de lazer no bairro Navegantes. José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) destacou que as verbas são de ex-deputados – Jerônimo Goergen (PP) e Maurício Dziedricki (Podemos) e apresentou detalhes dos investimentos. Osvaldo de Freitas (PP), o Traíra, falou importância do investimento para o bairro Navegantes, o que foi endossado por Nelson Paulo Backes (PDT). Já Alessandra Brod (PP) disse que todo espaço de lazer sempre é importante para as localidades e que este era uma expectativa longa da comunidade. Rodrigo Kreutz (MDB) frisou a importância da ponte na rua dos Wünsch para desafogar o trânsito, assim como, a possibilidade de fazer a área de lazer. Marcelo Schneider (MDB) lembrou que em outra oportunidade foi feita a reforma do campinho para a referida comunidade e agora está sendo atendido outro pedido da comunidade.

Também foram aprovados os pedidos de licença, pelo período de 30 dias, a contar de 1º de agosto, dos vereadores Roque Haas, o Rocha (PP), Adiles Meyer e Maria Helena Matte, ambas do MDB. Há grande expectativa que em agosto assumam os suplentes Mariah Kunzler.

A próxima sessão ordinária está agendada para as 18h30 do dia 2 de agosto.

CRISE NA AGRICULTURA E ASFALTAMENTOS – roque Haas, o Rocha (PP) lamentou queda no preço do leite. Disse que a cada mês é um desastre, com custo de produção elevado e o preço recebido é muito abaixo. Reforçou que a tendência é piorar ainda mais. Frisou que isso reflete no desânimo dos jovens em ficar no campo. Também lamentou a importação de leite de outros países, sugerindo que o governo pense nos agricultores. Rocha falou da alegria dos moradores que recebem o asfalto de Rui Barbosa até a Picada Arroio do Meio. Citou outros pontos que também já receberam e os que ainda vão receber pavimentação. Ainda, falou do atendimento nas escolas infantis e a expansão do município, aumentando a demanda, assim como, em outros setores, como a saúde. Por último, voltou a falar da agricultura, destacando o aumento no incentivo aos agricultores. Entre os aumentos, o bônus produção e a quantidade de horas de máquinas.

IMPACTO NA NOTA DO SAERGS NO ICMS – Nelson Paulo Backes (PDT) – Disse que por meio do Estado há um sistema de avaliação do rendimento escolar O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS (Saergs) e que alguns municípios estão sendo lesados. Viu que Arroio do Meio vai perder R$ 1,5 milhão em receita para o próximo ano, através dessa avaliação. Entre os itens em desacordo, apontados pelo vereador, que cinco escolas não foram procuradas, mas foram contabilizadas na média. Frisou que a Secretaria Municipal fez sua justificativa e recorreu ao governo estadual. Ainda, comemorou a conquista da área do CNEC por parte do município. Imóvel que era do Estado do Rio Grande do Sul. Que o município está trabalhando nas questões burocráticas para a transferência. Ainda, cumprimentou a Defesa Civil do município pelo trabalho na última cheia do Rio Taquari. Por último, enalteceu os benefícios do asfaltamento, mas cobrou um pequeno trecho da Rua João Antônio Rauber para a Otto Noos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR CONCESSÃO DA ERS-130 – Rodrigo Kreutz (MDB) destacou a importância da ERS-130 para o desenvolvimento de Arroio do Meio, destacando que há muita tranqueira e perigo. Que é preciso pensar em conjunto por soluções. Sugere uma audiência pública para ouvir todos os interessados. Que é necessário pensar em vias laterais, planejamento urbano, plano diretor para as áreas próximas da rodovia, vias de acesso adequadas, e evitar a expansão desorganizada. Sugeriu que a ponte que está sendo pensada entre Arroio do Meio e Lajeado, seja junto da ERS-130. Rocha, em aparte, disse que a rodovia deve ser prioridade do governo para o próximo ano, para sua duplicação. Kreutz seguiu sugerindo um levantamento das prioridades para o projeto de concessão, incluindo um túnel de acesso a ERS-482. Parabenizou a secretaria responsável pela solução na ponte no acesso ao Morro Gaúcho, na localidade de Arroio Grande. Ainda, lamentou a difícil situação da agricultura. “Tem agricultores com depressão”, tamanha a preocupação. Os que conseguem seguir investindo “são heróis”, finalizou.

INVESTIMENTOS EM VIDEOMONITORAMENTO POR MAIS SEGURANÇA – Marcelo Schneider (MDB) enalteceu a campanha “poste limpo”, vendo a preocupação da iniciativa privada no embelezamento da cidade. Salientou que muitos postes estão feios, com verdadeiros emaranhados de fios. Parabenizou pela iniciativa, e lembrou que os responsáveis estão procurando parcerias. No mesmo sentido falou sobre iluminação pública, a qual segue com problemas. Que muitas pessoas estão sem esse benefício. Cobrou algum projeto do governo municipal. Ainda, cobrou pela instalação de videomonitoramento que, em vez de aumentar, teve diminuição de câmeras nos últimos 30 meses.

MUTIRÃO DE CIRURGIAS E REFORMAS NAS ESCOLAS SÃO CAETANO E JOÃO BEDA KÖRBES -Cesar Kortz (MDB) – abordou a retirada da traumatologia do Hospital São José. Disse ser uma pena, pois reflete na economia em geral, mas que entende os motivos. Contudo, questiona de como será a classificação de urgência e emergência daqueles que estão esperando, os quais vão passar por uma nova entrevista. Sugeriu um mutirão por parte do município pelas cirurgias mais simples, ajudando a diminuir a fila de espera. Se disse feliz com o anúncio da reforma das salas na escola Rui Barbosa. Com isso, pediu pelas escolas João Beda Körbs e São Caetano, que estão com falta de espaço e vagas. A respeito de asfalto, também se diz feliz pela conclusão de obras, mas lembrou que outras comunidades estão ansiosas pela sua contemplação. Lamentou que a abertura de protocolos de março e abril pedindo por roçadas, que ainda não foram executadas. Que os munícipes questionam o motivo de uma área verde estar limpa e outra não.

BOLSÕES PARA PREVENÇÕES DE ENCHENTES – Maria Helena Matte (MDB) – parabenizou a Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam) pelos 53 anos e fez um relato da Associação, que foi criada para resolver graves problemas sociais, especialmente voltados às crianças. A vereadora também elogiou as ações preventivas feitas, frente às enxurradas e cheias. Mas cobrou mais, como os “bolsões” que foram prometidos no plano de Governo. Comentou ainda sobre o deslizamento do barranco do arroio do Meio, retirando famílias de suas casas. Também falou sobre a ponte nova do Wünsch, pedindo o que será feito de fato, e se a mesma será erguida.

VRS-811 E CONTINUIDADE DOS BONS PROJETOS –Adiles Meyer (MDB) voltou a pedir por tapa-buracos em uma via de responsabilidade do Daer, a VRS-811. Comemorou sobre o retorno das obras do asfalto em Forqueta, mas lamentou que as máquinas foram anteriormente retiradas e se perdeu o serviço feito até então. Deseja que agora o trabalho seja retomado e concluído. Em relação a projetos de continuidade, que já vem da gestão anterior, se referiu ao curso de capacitação de cuidador de idosos. Destacou que está fazendo o curso e sugeriu que outras pessoas também o façam. Por último homenageou os colonos e motoristas pela passagem do seu dia.

NOVA PONTE ENTRE ARROIO DO MEIO E LAJEADO – Sobre o curso de cuidador de idosos, José Elton Lorscheiter, o Pantera (PP) ressaltou que é a terceira turma que está se formando na atual gestão municipal. Pantera trouxe detalhes de reunião feita com vereador e engenheiro da prefeitura de Lajeado, Isidoro Fornari, a respeito da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, que está sendo projetada nas imediações da Ponte de Ferro, reforçando o fato de não concordar em realizar o ivestimento junto da ERS-130, como defendido por emedebistas. Frisou que a nova ponte, próximo da de ferro, já possui projeto para melhorar toda mobilidade urbana, principalmente do lado de Lajeado, onde a situação é mais crítica. “Não é interessante investir dinheiro público numa rodovia que será pedagiada e o edital vai ser lançado no primeiro semestre de 2024. Temos que melhorar o fluxo urbano já existente entre os dois municípios. A Ponte de Ferro não é segura em alguns horários”. Pantera também falou do acerto em colocar o estacionamento apenas de um lado na rua Presidente Vargas, que deve se estender até a José Arnhold. Paulo Heck (MDB), em aparte, parabenizou a iniciativa, pela grande melhoria no fluxo de veículos. Pantera frisou que já se fala em ampliação. Lorscheiter destacou o trabalho que vem sendo feito na nova escola de educação infantil no Bairro Barra do Forqueta e anunciou que será empenhado recurso para escola nova em São Caetano. Por último, esclareceu a vereadora Helena Matte que a ponte do Wünsch será elevada em 1,80m.

NOTA DO SAERGS E INSTALAÇÃO DE UM CREAS – Alessandra Brod (PP) em relação da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, a qual também utiliza muito, assinala que sua construção irá melhorar a mobilidade urbana. Também se disse preocupada com a prova do Saers e os seus resultados. É algo que precisa ser revisto, pela forma errada que foi aplicada. Sugere a viabilidade de ampliar o atendimento em Saúde e Assistência Social com a instalação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que possibilita o recebimento de recursos federais. Conforme a vereadora servirá para acolher, orientar e acompanhar, assim como, reconstruir os vínculos familiares. “Todas os municípios que possuem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram ) possuem o Creas”.

POLÍTICAS PÚBLICAS POR MAIS INCLUSÃO SOCIAL – Osvaldo de Freitas (PP) agradeceu a oportunidade por poder trabalhar pela por mais qualidade de vida e segurança da população. Enalteceu o trabalho da Defesa Civil na enchente e a todos os envolvidos na 5ª Feira Gastronômica. Parabenizou a Amam pelos seus 53 anos. Ainda, falou sobre inclusão social, salientando que hoje cerca de 15% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Sugeriu alternativas para melhorar o acesso dos locais públicos para essas pessoas, assim como campanhas institucionais e a necessidade de abordagem na sala de aula. Disse que Arroio do Meio atualmente é precária neste sentido.

SUPERFATURAMENTO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS – Paulo Roberto Heck (MDB) criticou a manutenção das vias públicas, disse que alguns pontos estão precários, com situações que perduram por mais de seis meses. Que em algumas vias está aparecendo o cascalho que foi colocado há 20 anos. Pede que esses problemas sejam resolvidos. O vereador acusou falta de transparência, gestão e respeito com o dinheiro público. Disse que hoje uma bateria para caminhão, de 110 amperes, custa cerca de R$ 600, e que o município pagou R$ 1.770 a unidade. Acrescentou que a embreagem viscosa de um caminhão custa cerca de R$ 1,7 mil, mas que o município pagou R$ 4.221. “E ainda falam que o dinheiro público é sagrado. Acho que é por isso que não respondem os pedidos de informações, sendo preciso ir ao Ministério Público”. Ainda, sugeriu que o município adquira uma área próxima da Fruteira do Majolo para estacionamento para funcionários de empresas próximas. Parabenizou o evento da CDL, com participação dos lojistas. Ainda, se disse preocupado com a questão do Saers. Por último, parabenizou os colonos e motoristas pelo seu dia, os quais têm uma jornada tão sofrida.

