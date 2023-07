Turismo rural movimenta Marques de Souza

Coluna do Alício

Paisagens de tirar o fôlego, excelente gastronomia, acolhimento e vivências rurais são alguns dos ingredientes das receitas para o sucesso do Roteiro Turístico Janelas do Interior de Marques de Souza. Integrada por dez empreendimentos, a iniciativa foi criada em 2019 a partir da formação no curso de turismo rural do Senar. “São experiências incríveis vivenciadas por quem visitar cada um de nossos empreendimentos por um roteiro fantástico”, comenta a condutora, Reni Rother. Na próxima quinta-feira (6) o roteiro receberá mais um grupo de visitantes. “Será a edição 26, um marco em nossa história, pois temos muito a comemorar em tão pouco tempo. E não só somente pessoas da região que vem para cá, recebemos até turistas da Serra Gaúcha”, destaca Reni. Integram o roteiro os empreendimentos Agroindústria Favo de Mel, Ecogumelos, Sabores Artesanais, Cozinha da Pema, Casa do Aconchego, Colha e Pague Santa Fé, Casa do Artesanato, Pedra d`Mim Centro Ecológico, Cascata Dalmoro e Pousada Ninho do Beija Flor. Sobre o sucesso do roteiro, Reni tão tem dúvida em afirmar. “Abrir as janelas é se abrir para o novo, novas experiências, novas pessoas, novas possibilidades e novas perspectivas. Por isso as pessoas ficam encantadas com nosso roteiro”. Informações e agendamento pelo WhatsApp (51) 991012098.

Festa da Laranja, um atrativo de nosso interior

Embora produzam a fruta apenas para o consumo, os moradores da localidade de Vasco Bandeira em Marques de Souza não mediram esforços para manter a tradição de realizar a Festa da Laranja, que chegou a edição 38 no sábado (8). Cerca de mil pessoas prestigiaram o evento que iniciou às 6h com a Alvorada Festiva e prosseguiu durante todo o dia com diversas atividades. O destaque para o concurso de descascar laranjas, uma tradição do evento, e que foi vencido pela moradora Jenifer Vetorazzi. Também foram escolhidas as bonecas da festa, Luisa e Elisa Baldissera, que concorreram juntamente com Emanuele Vetorazzi. De acordo com o prefeito, Fábio Mertz, o sucesso do evento é resultado do esforço da comunidade. “Os moradores, embora em pequeno número, se multiplicam para o evento, não medindo esforços para realizar um evento que deixa todos contentes. É um belo exemplo”.

Por daiane