Sicredi Região dos Vales disponibiliza recursos do Plano Safra 2023/2024

Agricultura

Para fortalecer o agronegócio, uma das principais atividades econômicas da região, o Sicredi Região dos Vales está recebendo as propostas de financiamento e prevê disponibilizar cerca de R$ 430 milhões em crédito rural do Plano Safra 2023/2024.

Esses recursos serão disponibilizados para operações de crédito rural que viabilizarão as principais culturas da região como milho, soja, uva, erva-mate, além de atividades pecuárias de bovinocultura, avicultura e suinocultura, contribuindo para a geração de renda, acesso à tecnologia e a maior produtividade nas propriedades rurais da região.

O Diretor Executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, salienta que o agronegócio tem um papel fundamental no fortalecimento da economia regional. “Oferecer as soluções necessárias, viabilizar os projetos e estar ao lado dos produtores rurais, faz parte da nossa forma de atuação. Essa parceria viabiliza a modernização das propriedades, a diversificação das atividades, a melhoria das condições de trabalho, a ampliação da produtividade e a geração de renda, cooperando com o desenvolvimento da nossa região.”

Encontro com parceiros

No início do mês de julho, o Sicredi Região dos Vales recebeu representantes do Sindicato Regional Serra do Alto Taquari e os técnicos e gerentes da regional da Emater/RS Ascar.

O objetivo foi alinhar e atualizar informações, bem como fazer o fechamento da safra passada. Além disso, a ação reforça a parceria construída ao longo dos anos com essas entidades, em prol de uma das principais atividades da região, além de ressaltar a importância do trabalho conjunto em busca do desenvolvimento regional.

R$ 60 bilhões para safra 2023/2024 serão disponibilizados em âmbito nacional

O Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa com mais de 7 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizará mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024.

Por daiane