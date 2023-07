Sicredi Região dos Vales beneficia 193 entidades e projetos sociais através do projeto ‘Juntos pela Região’

O Alto Taquari

Faz parte da forma de atuação do Sicredi Região dos Vales incentivar as iniciativas dos associados e das comunidades. Assim como, apoiar e fazer parte de ações que promovam o desenvolvimento da região, que fortaleçam a integração, o bem-estar, a solidariedade e o relacionamento entre as pessoas e comunidades.

Por meio do Projeto Juntos pela Região, o Sicredi Região dos Vales contribui para a realização de importantes ações nas áreas da cultura, educação, esporte, inclusão, saúde, segurança, solidariedade e sustentabilidade nos 18 municípios da sua área de ação.

Neste ano, a Cooperativa realizou novamente um trabalho em conjunto entre colaboradores e comunidades, para identificar iniciativas e entidades que realizam um trabalho relevante nos municípios, para incentivar a realização e a continuidade de um número cada vez maior de projetos sociais da região.

O Sicredi Região dos Vales realizou no dia 5 de julho, em sua Sede em Encantado, um evento especial para celebrar a solidariedade e a cooperação, além de parabenizar e agradecer a todos os representantes dos projetos e entidades que fazem uma enorme diferença na vida de tantas pessoas da região. O momento foi para valorizar as iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras que mostram na prática o que é cooperação.

Na noite foi apresentado um vídeo sobre o trabalho de algumas entidades beneficiadas. Intitulado Juntos pela Região, o vídeo discorre sobre as ações e os benefícios que essas iniciativas trazem para as comunidades locais, evidenciando a sua responsabilidade e a diferença que fazem na vida das pessoas que são atendidas por esses projetos e entidades.

Após, os convidados assistiram à palestra “Viver com significado, cuidando das emoções”, com Frei Jaime Bettega, que trouxe a reflexão da importância da gratidão em todos os aspectos, para que se encontre o real sentido da vida e a felicidade. A palestra emocionou o público, despertando sorrisos e fortes aplausos dos convidados.

O Presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, salientou que o projeto tem o objetivo de incentivar as entidades para que sigam realizando este belo trabalho na região. “As nossas comunidades precisam de pessoas engajadas que contribuam com um mundo melhor. Por isso, valorizamos e somamos forças com as entidades e projetos que fazem a diferença e auxiliam na transformação da realidade da nossa região. O importante trabalho realizado por eles, é fundamental para seguirmos juntos cooperando com o desenvolvimento social e econômico da nossa região”, afirmou.

Essa iniciativa também faz parte da intensa programação realizada pelas cooperativas em todo o Brasil conhecida como “DIA C”, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que para o Sicredi Região dos Vales já se transformou no “mês da solidariedade”.

Em 2023, 193 entidades e projetos sociais contaram com a cooperação da Instituição Financeira Cooperativa. Além do reconhecimento às entidades, que aconteceu durante o evento “Juntos pela Região”, também está sendo realizada uma ação de arrecadação de alimentos nas 21 agências e em pontos de coleta que se engajaram solidariamente a esta causa.

Para cada quilo de alimento arrecadado em toda região, até do dia 20 de julho, o Sicredi Região dos Vales doará mais dois, multiplicando solidariedade e ajudando a quem mais precisa.

No total, o Sicredi Região dos Vales irá repassar cerca de R$ 1 milhão para estes importantes projetos no mês da solidariedade, fomentando o movimento de voluntariado e evidenciando que cooperação que se conecta, cresce.

Por daiane