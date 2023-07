Reunião define estratégias para otimizar Orçamento Anual

Economia

Com o objetivo de garantir o equilíbrio das contas do Município, o prefeito Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen, se reuniram com o contador Dirceu Schnorr e todos os secretários municipais para otimizar o Orçamento municipal, dando sequência às obras e projetos já iniciados, mas readequando os prazos para a realização de obras novas. A partir de agora, deve ser realizado um monitoramento, avaliando mensalmente as despesas apresentadas pelas secretarias.

Entre os motivos para a adoção das medidas, está a queda nas receitas oriundas do Estado, diminuindo o repasse dos valores mensalmente. “Não queremos que nenhuma obra pare ou serviços deixem a desejar, por isso estamos fazendo um planejamento com todos os secretários, focando nas prioridades com as quais nos comprometemos”, salientou o secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio.

Por daiane