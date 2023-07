Retomada obras na VRS-811

Resenha do Solano

Em contato com o diretor presidente da Conpasul, Olivar Basso, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel recebeu na segunda-feira, dia 17, a confirmação da retomada das obras na VRS-811, no trecho entre Arroio do Meio/Travesseiro.

Basso confirmou que as máquinas da empresa retornarão à obra nos próximos dias, onde ficarão até a sua conclusão. Segundo ele, as máquinas foram remanejadas para outros trechos, onde as obras tinham limite de prazo para a sua conclusão.

O prefeito Danilo e a vice Adriana Meneghini Lermen comemoraram a notícia, visto que esse acesso asfáltico entre os municípios é aguardado há décadas pela comunidade.

DESBARRANCAMENTOS E DESLIZAMENTOS NA ERS-482 – Uma equipe da Secretaria de Obras de Capitão vem trabalhando, desde o dia 3 de julho, na retirada de terra oriunda de deslizamentos; dois caminhões, uma retroescavadeira e a escavadeira hidráulica estão atuando na desobstrução de diversas vias e valas. A intervenção foi feita inclusive no trecho de asfalto que já está concluído, desde o acesso à Travessa Júlio Schnack até a divisa com Arroio do Meio. Segundo o prefeito Jari Hunhoff, a situação é preocupante pois os deslizamentos são recorrentes devido à instabilidade do solo e são agravados nos períodos de chuvas mais intensas; em muitos trechos, estão sendo colocadas rochas para contenção, para evitar novos deslizamentos. Em virtude desses transtornos, a Administração Municipal pede a compreensão dos munícipes, tanto ao transitar pelas vias, quanto a possíveis atrasos no atendimento de pedidos, já que parte do maquinário foi direcionado ao trabalho de remoção da terra e que esse serviço não tem data prevista para finalização.

Alguns moradores de Arroio Grande Superior, também relataram desbarrancamentos em lavouras e outras situações nas imediações da ERS-482, que está no trecho final de obras de asfaltamento. Há dúvidas sobre a forma ideal de preencher as laterais da via, para que não interfira na drenagem e durabilidade da pista de rolamento.

O secretário Black, revelou que os moradores estão seguindo as recomendações técnicas de canalização pluvial, no entanto, irá monitorar intervenções novamente.

MOTIVOS PARA DESBARRANCAMENTOS – O Geólogo Leandro Petry, proprietário da Magma Geologia e Meio Ambiente, revela que as características do grupo de argilas presentes no solo basáltico, tem uma capacidade de retenção de água muito grande. Em épocas de chuvas torrenciais ocorre uma supersaturação do solo e a infiltração da água sobre as rochas, gera a movimentação da massa em cima do subsolo de rochas lisas (lajeados).

FENDA EM COLINAS – Na tarde de terça-feira, uma equipe de geologia terceirizada apresentou ao prefeito de Colinas Sandro Hermann, um estudo sobre os motivos que podem ter originado uma fenda de 400m na linha Ano Bom Alto. O principal motivo foram intervenções que desviram os cursos naturais de córregos no alto da montanha. O assunto foi repercutido na última sessão da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio.

PAVIMEMENTAÇÃO COM CONCRETO – O município de Mirim Doce, no estado de Santa Catarina, está sendo referência na execução de pavimentação de ruas com concreto. Mais rápido, barato e duradouro são algumas características que estão fazendo os municípios do sul do país utilizarem este tipo de pavimentação.

Uma comitiva de Travesseiro, formada pelo prefeito, Gilmar Southier, vice Tiago Weizenmann, secretário de Obras, Sadi Markmann, secretário de Administração, Pedro Finger, vereador Jonas Morari, funcionários do setor de engenharia, Kadan Griebeler e Alex Tonini, proprietário da DGS Engenharia, Douglas Scherer e o produtor Rural, Ricardo Schmidt, conheceram de perto como funciona este sistema de pavimentação.

O grupo foi recebido pelo prefeito de Mirim Doce, Bernardo Peron, que mostrou as obras em andamento com pavimentação em concreto.

Conforme Gilmar, o objetivo da visita foi conferir diretamente o que vem sendo feito em outros municípios do sul do país. “Este tipo de pavimentação é uma alternativa que estamos analisando para quem sabe poder utilizar em nosso município”, destacou.

53 ANOS DA AMAM – No decorrer da semana a Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), completou 53 anos de fundação. A instituição filantrópica atende 85 crianças de 6 a 14 anos no contraturno escolar em seu espaço localizado no bairro Navegantes, recebendo o apoio de diversas empresas e sociedade em geral para continuidade de importante trabalho de função social. Enquanto isso, a proposta para criação de consórcio intermunicipal para criação de um novo abrigo de menores público entre os municípios da Comarca ainda não evoluiu.

