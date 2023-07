Regional da Aslivata confirma 16 clubes Sete e Rui Barbosa integram a mesma chave

O Alto Taquari

Com jogos nas categorias de Aspirantes e Titulares, o Campeonato Regional de Futebol da Aslivata de 2023 confirmou a participação de 16 clubes de 12 municípios da região. Depois de passar por uma temporada de 2022 cheia de polêmicas, quando não teve um campeão declarado após uma confusão histórica para o esporte regional entre o Sete de Capitão e o Estudiantes de Conventos, o campeonato deste ano está sendo retomado a partir da formação de uma nova diretoria da entidade que passou a ser presidida por Vianei Hammes, um arroio-meense que está radicado em Venâncio Aires, onde se destaca a muitos anos como uma liderança na organização de competições esportivas, inclusive já foi presidente da Aslivata. Durante reunião realizada no último sábado na sede da Aslivata, em Lajeado, foi confi rmada a data do dia 6 de agosto para o início da competição. Na primeira fase, os participantes estão divididos em quatro chaves de quatro equipes, onde jogam todos contra todos dentro da chave com turno e returno, classificando os três primeiros de cada chave para formar um grupo de 12 clubes. Na segunda fase, os jogos serão eliminatórios com ida e volta. No caso de dois empates ou uma vitória de cada equipe a vaga será decidida na cobrança de pênaltis. Formado o grupo de seis clubes serão disputadas três partidas eliminatórias pelo mesmo sistema, sendo que o melhor dos eliminados permanece para formar os quatro clubes que disputam a fase semifinal. Entre os participantes estão o Rui Barbosa de Arroio do Meio, que será treinado por Ademir Rui Barbosa vem com time caseiro Ajardo e o Sete de São Caetano, que será comandado dentro de campo pelo popular Pantera. Segundo informações de Adriano Werner, presidente do Rui Barbosa, o clube não vai fazer grandes investimentos com jogadores de fora. “Vamos montar um elenco já visando a próxima temporada”, comentou Adriano. No Sete de São Caetano, que tem como presidente Emerson Neves, circulam informações da vinda de Anderson Pico e Nunes, dois ex-profissionais do Grêmio e Cleverson, um ex-profissional do Lajeadense. Com o mercado de contratações liberado para jogadores considerados de fora sabe-se que outros clubes da região devem investir forte em seus elencos. Um desses seria o Estudiantes de Conventos que deverá trazer nomes que já fizeram sucesso no futebol profissional. Também confirmaram participação o Brasil de Marques de Souza, que será comandado pela dupla Arlei Haeflinger e Schmitão, Juventude de Westfália, Fluminense de Mato Leitão, Tiradentes de Nova Bréscia, Serrano de Jacarezinho, Minuano e Berlin de Canudos do Vale, Juventude de Guaporé, Canabarrense, Taquariense e Juventude de Taquari, Ecas de Imigrante e o Riograndense de Daltro Filho, que deverá ter a base de sua equipe o time do 12 Horas, que disputou a Terceirona da FGF em 2022.

FORMAÇÃO DAS CHAVES – A formação das chaves para a primeira fase foi feita por sorteio. Na Chave A, jogam Brasil, Estudiantes, Taquariense e Riograndense. Na chave B, Minuano, Nova Berlim, Tiradentes e Fluminense. Na chave C, Juventude de Westfália, Juventude de Taquari, Canabarrense e Ecas e na chave D, Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Serrano e Juventude de Guaporé. Por coincidência o sorteio determinou vários clássicos. Um destes é o Rui Barbosa e o Sete que estão na mesma chave. O mesmo acontece com os dois clubes de Canudos do Vale na chave B. A chave A apresenta o confronto entre Brasil e Marques de Souza e Estudiantes de Conventos. Na chave C, o Juventude de Westfália terá de um lado o Canabarrense e do outro o Ecas de Imigrante. Na mesma chave Canabarrense e Ecas devem reeditar um velho clássico do futebol de Estrela

Por daiane