Rede municipal de ensino forma professores e servidores em seminário com tema ‘transversalidades’

O Alto Taquari

Os profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) de Arroio do Meio participaram na quinta e nesta sexta-feira, dias 20 e 21 de julho, do Seminário de Educação. O evento ocorre no CTG Querência do Arroio do Meio e tem como tema “Sobre transversalidades numa escola real”.

Durante a abertura oficial, realizada na manhã desta quinta-feira, dia 20, a secretária de Educação, Iliete R. Winck desejou a todos um bom encontro, ressaltando que a formação possibilita aos professores e agentes educadores a ressignificação dos saberes e práticas com trocas de conhecimento. Representando o Executivo, o secretário de Administração, Aurio Scherer, destacou os investimentos realizados nas escolas tanto nas Eceis quanto nas Emefs, frisando a importância destas formações para o educador.

O momento cultural foi realizado pelo coral Vozes do Horizonte, da Escola Tancredo Neves. Em seguida teve início a palestra “Processos inclusivos: da legislação ao fazer cotidiano” com a doutora em Psicologia, Gabriela Dal Forno Martins. No turno da tarde, as atividades ocorrem nas escolas com a Reestruturação dos Projetos Político Pedagógicos. O seminário continuou na sexta-feira, dia 21, com a palestra “Neurociência e Educação”, com o doutor em Neurofisiologia, Edson Quagliotto. A tarde as atividades ocorreram nas próprias escolas com o grupo de educadores.

Na quarta-feira à noite, dia 19, todos os profissionais das Eceis participaram de um momento de sensibilização na Igreja Luterana São Paulo. Na ocasião foi realizada a palestra “Viver de propósito – Domínio emocional para uma vida com significado”, com Junior Kaufmann. Na ocasião, a prefeita em exercício, Adriana Meneghini Lermen, deu as boas-vindas ao grupo, enfatizando a importância de cada um na formação do ser humano.

