PSD de Arroio do Meio debate propostas para o Turismo

Política

O PSD esteve reunido em Arroio do Meio na terça feira de noite com novas filiações. O assunto da noite foi sobre Turismo no município. Foram comentados os pontos turísticos do município, seus pontos fortes e fracos. Os integrantes do partido consideram importante para incrementar o Turismo no município, melhorar o paisagismo nos diversos trevos (trevinhos) da ERS-130 para chamar atenção das pessoas que passam pelo município, ampliar a área onde fica localizado o CTG para o município poder sediar uma festa de grande porte, um olhar especial para explorar melhor às margens do Rio Taquari, os acessos ao Morro Gaúcho precisam ser melhorados com uma manutenção constante, a estátua do Gaúcho preservando a natureza é um fator que vai alavancar o turismo.

Durante o mês de agosto devem acontecer mais dois encontros, um entre os membros da Comissão provisória e o segundo encontro sobre um novo tema relevante para o município e com a filiação de novas lideranças interessadas em participar com vez e voz nos rumos do partido.

Por daiane