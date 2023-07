PDT Arroio do Meio apresenta executiva e diretório 2023/2024 em convenção na presença de deputados

Política

O PDT Arroio do Meio realizou no último sábado, dia 1, convenção para apresentar executiva e diretório do partido para 2023/2024. Estiveram presentes os deputados federais Afonso Motta e Darci Pompeo de Mattos e o deputado estadual Airton Artus, além do diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine), José Odair Scorsatto.

O encontro ocorreu no salão de festas de Sírio Gräff, em São Caetano, e teve início às 10h. Correligionários, filiados, simpatizantes, secretários municipais, vereadores e suplentes participaram da convenção, que contou com a filiação de novos membros. Também esteve presente o prefeito Danilo Bruxel, além da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, nova secretária do partido.

Na abertura o presidente reeleito do PDT local, Cristian Sant’Anna Perin, agradeceu e cumprimentou todos presentes. O deputado Afonso Motta se disse honrado em participar da convenção e assumiu o compromisso de continuar contribuindo com Arroio do Meio e o partido. Citou o valor de R$ 1,5 milhão de recursos já conseguidos para o município, dos quais destacou a compra de uma máquina retroescavadeira de R$ 700 mil e o valor de R$ 150 mil para o Hospital São José, recurso que chegou na última semana.

Também incentivou a renovação política no partido e o bom trabalho nos espaços públicos, visando às próximas eleições em conjunto com um projeto que beneficie a comunidade. Ainda, falou sobre a polarização nacional e necessidade novas alianças para recuperar o bom debate pelo progresso e desenvolvimento com governabilidade para que as políticas públicas cheguem na vida das pessoas.

PARCERIA E DESAFIOS

O prefeito Danilo Bruxel agradeceu a parceria com o PDT e enalteceu a vice-prefeita Adriana Menenghini Lermen pelo empenho e dedicação no dia a dia. “Nossa coligação é muito boa, há bastante diálogo. Nos sentimos fortalecidos por ter pessoas conosco que querem o bem do município. Com pessoas comprometidas, só podemos ter bons resultados. Vamos continuar trabalhando para irmos para a próxima eleição com a cabeça erguida.”

Em seguida, o vereador e 2º vice do PDT Nelson Paulo Backes exaltou a atual administração do município pelo trabalho que vem sendo feito. “Em dois anos e meio, foram realizadas duas ligações asfálticas intermunicipais com Travesseiro e Capitão, além de outros asfaltamentos pelo município. Creches foram ampliadas e mais uma está sendo construída na Barra do Forqueta para atender as famílias do município.”

­ Logo após, o deputado estadual Airton Artus defendeu o equilíbrio no debate nacional e o monitoramento de fake news. “Dentro do posicionamento ideológico aqui no Brasil, começou a se criticar quem é moderado, de centro, mas, há uma vantagem nesse posicionamento: poder incorporar questões e aproveitar as coisas boas que há nos dois lados (direita e esquerda). E deve haver um regramento jurídico para as fake news. As pessoas são livres para se manifestar, mas dentro dos limites. Ninguém pode dizer ou xingar o que quiser.”

Em termos locais, Artus falou sobre os desafios da duplicação da ERS-130 e da crise na indústria de proteína animal. O projeto de concessão deve-se observar a acessibilidade às grandes empresas. Já questão de proteína animal e das cooperativas, é vista com prioridade, “Estamos levando ideias e sugestões para o governador.”

O deputado Pompeo de Mattos, atual vice-líder do PDT na Câmara, que está no seu 6ª mandato, destacou a importância da participação de mulheres na política, manifestando sua satisfação pelo fato da vice Adriana ter aceito o desafio de concorrer, pelas suas qualidades, virtudes e inteligência. Também conclamou os pedetistas a fazer o bom combate. “Não uma briga sem regras, mas uma luta onde não se fica de joelhos e não se lambe botas. Tem que ter vontade de ganhar, de participar, de trabalhar, porque o gosto do que é dado, não é o mesmo gosto do que é conquistado.”

E o coordenado da Fgtas José Scorsatto reforçou que para as eleições do ano que vem, “o partido precisa oportunizar candidaturas representativas, que reproduzam os melhores quadros”. O PDT pode ter 12 candidatos, entre os quais pelo menos quatro mulheres e oito homens.

Executiva do PDT Arroio do Meio – 2023/2024

Presidente: Cristian Sant’Anna Perin

1º Vice: Paulo Schnorr

2º Vice: Nelson Paulo Backes

Secretária: Adriana Celestina Meneghini Lermen

Tesoureira: Ângela Willsmann

1º Vogal: Áurio Paulo Scherer

2º Vogal: Clarice de Almeida Borger

Líder da Bancada: Nelson Paulo Backes

Diretório do PDT Arroio do Meio – 2023/2024

Adriana Celestina Meneghini Lermen; Ângela Wilsmann; Arsênio João Fell; Áurio Paulo Scherer; Carolina Motta; Clarice de Almeida Borger; Cristian Sant’Anna Perin; Darci Hergessel; Elemar Weizenmann; Ernani Aliatti; Ernesto Juarez Petry; Gustavo Isaias Dente; Iliete Rockenbach Winck; Indianara Perin Flores; Maila Fontanive Drebes; Nelson Paulo Backes; Paulo Schnorr; Ricardo Biasibetti; Rogério dos Santos Nunes; Tomaz Schneider Neto; Vianei Luis Sebastiany. Suplentes: Adalberto Oliveira, Adriana Kunrath Hammes, Erno Nos, Irineu Teloken, Jean Boni Machado, Odair José Werner, Paulo Alécio Weizenmann.

Por daiane