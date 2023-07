Resenha do Solano

OS IMPACTOS DAS INTERVENÇÕES AMBIENTAIS – A extração e transporte de águas subterrâneas fizeram com que o eixo de rotação da Terra se inclinasse quase 80 centímetros para o leste entre 1993 e 2010, de acordo com estudo publicado na última edição do periódico Geophysical Research Letters, da União Americana de Geofísica (AGU, na sigla em inglês), em 04 de julho.

Segundo os pesquisadores, o deslocamento de grandes massas de água devido à interferência humana nos aquíferos não só está provocando essa mudança no eixo de rotação da Terra, como também afeta o nível do mar.

As águas subterrâneas bombeadas evaporam para a atmosfera ou correm para os rios. E elas acabam nos oceanos por meio da precipitação ou do deságue.

Em âmbito local existe a preocupação do impacto de ciclones extratropicais em atrativos turísticos locais no futuro. Como as frequentemente tragédias registradas em regiões turísticas Vale do Itajaí em SC e no RJ, devido a obras de infraestrutura em APPs e afins. Em Arroio do Meio, segundo analistas, o acesso de turistas para Morro Gaúcho, demandara de uma espécie de ‘freeway’ de 6km para levar, sendo que a ERS130 não está duplicada e nem tem vias laterais. Ocorrências recentes em Caraá e os fortes indícios de uma fenda em Colinas, ligaram o sinal de alerta.

REFORMA TRIBUTÁRIA EM DEBATE – A Comissão Especial Destinada a Acompanhar e Debater a Reforma Tributária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realiza a sétima reunião pública no interior do Estado nesta sexta-feira, 07, em Santa Cruz do Sul. A Reunião, que objetiva abranger todos os municípios da região funcional 02, a Rregião dos Vales do Rio Pardo e Taquari, ocorre no auditório do Memorial da UNISC a partir das 14 horas.

Vice-presidente da Comissão, o deputado Edivilson Brum (MDB), afirmou que “a reforma tributária é de extrema importância e interesse dos gaúchos e o debate desta comissão visa acompanhar esse processo de modo a garantir dele resulte o desenvolvimento com justiça federativa”, afirmou. A proposta em discussão no Congresso Nacional, a PEC 45/2019, avança em seu calendário legislativo. A Câmara dos Deputados pode votar a proposta já nesta semana, e o Senado se prepara para analisá-la no segundo semestre, com previsão de promulgação ainda neste ano.

TUDY EM BRASÍLIA – Durante os meses de maio e junho, o suplente Fernando Kuhn (MDB) o Tudy, assumiu a titularidade na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, durante a licença de Rodrigo Kreutz. Na semana passada Tudy, cumpriu agenda em Brasília. Conquistou uma emenda suplementar para pavimentação de trecho da rua Otto Nos, entre o loteamento Huppes e o Travessão João Antônio Rauber em Dona Rita, com o deputado Márcio Biolchi (MDB). No Ministério da Saúde, onde o município possuiu 544 de protocolos, o emedebista reforçou seu pedido por mais uma ambulância para o município, além de equipamentos e utensílios para o posto de Saúde em Rui Barbosa, que incluem uma câmara de conservação. No FNDE protocolou a necessidade de asfaltamento da estrada que dá acesso a Escola Dona Rita. Única sem asfalta e sem cerca. Diferentemente de outros políticos, o suplente pernoitou somente uma noite em Brasília, buscando economia de gastos, que segundo ele, deve servir como exemplo.

PLANO SAFRA COM R$ 11 BILHÕES EM CRÉDITO – Produtores rurais, prestadores de serviços técnicos, representantes da Emater/RS-Ascar de Arroio do Meio, do poder público arroio-meense, prestigiaram, na quinta-feira, o lançamento do Plano Safra do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). O ato foi acompanhado de forma virtual na agência de Arroio do Meio, na presença do gerente Leonardo Blanco Molina e servidores.

Com disponibilidade de R$ 11 bilhões em crédito, 57% a mais em relação à safra anterior — que também foi recorde e disponibilizou R$ 7,0 bilhões ao agronegócio. Esse é o terceiro ano consecutivo de valores substanciais, com R$ 5 bilhões no ciclo 2020/2021. A apresentação do novo Plano Safra, durante o AgroShow Banrisul 2023, realizado no Nau Live Spaces, em Porto Alegre, contou com a participação do presidente do Banco, Cláudio Coutinho; autoridades do Governo do Estado, diretoria da instituição e representantes do agronegócio brasileiro.

Serão mais de 50 mil produtores beneficiados, o que demonstra que o banco retomou sua conexão com o fomento da Agricultura Gaúcha, especialmente no pilar da sustentabilidade e práticas socioambientais, alinhado ao movimento de finanças verdes, incentivando a agricultura de baixo carbono, o uso de energia fotovoltaica e de biodigestores, além da irrigação, solos e armazenagem.

Ao todo, o Plano Safra 2023/2024 disponibilizará R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios produtores e R$ 2,0 bilhões para a agricultura familiar. Considerando os pequenos e médios agricultores, a ampliação de recursos será de mais de 66%, na comparação com o Ano Safra anterior. Os clientes da agricultura familiar correspondiam, no Ano Safra 2022/2023, 51% em número de contratos realizados. Somando a esses os médios produtores, a representatividade supera 84%. A quantidade de operações realizadas com pequenos e médios produtores cresceram, na comparação com o Ano Safra 2021/2022, mais de 70%.

Conexão com o campo

No RS são mais de 350 agências com perfil para o agro, com equipes treinadas e qualificadas para o atendimento aos nossos clientes. Além disso, há mais de 3,5 mil assistentes técnicos conveniados e capacitados para a realização de projetos e assessoria técnica ao produtor. Na safra 2022/2023 cresceu 312% em relação com a safra de 2019/2020.

Por daiane