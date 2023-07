O Alto Taquari

Número de inadimplentes do município está abaixo da média nacional e do Sul

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Arroio do Meio divulgou dados de inadimplência após consulta com o SCP Brasil. Segundo o que foi informado, o número no município cresceu 7,01% em junho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o dado ficou abaixo da média da região Sul (7,48%) e abaixo da média nacional (7,64%). “O número de inadimplentes do município estar abaixo da média nacional se deve ao fato de termos indústrias e comércio fortes que geram emprego e renda, compras à vista para aproveitar os descontos, e planejamento financeiro”, destaca a secretária executiva da CDL, Raquel Cristina Scheid.

Na passagem de maio para junho, o percentual de devedores em Arroio do Meio caiu ‐1,94%. Na região Sul, na mesma base de comparação, a variação foi de ‐1,22%. Em relação com as faixas etárias, pessoas com o maior número de dívidas são entre 30 e 39 anos (28,20%) sendo 53,15% homens e 46,85% mulheres no município.

Além disso, cada consumidor inadimplente em Arroio do Meio tinha em média 2,157 dívidas em atraso. Mais uma vez, o dado ficou abaixo da média da região Sul (2,265 dívidas por pessoa inadimplente) e acima da média nacional registrada no mês (2,077 dívidas para cada pessoa).

Conforme o SPC Brasil, o setor com participação mais expressiva do número de dívidas em junho na cidade de Arroio do Meio foi Bancos com 43,33% do total de dívidas. Os motivos que levam ao consumidor ficar inadimplente a maioria das vezes se dá ausência de planejamento financeiro o que acarreta na falta de controle de gastos, aumento do desemprego, diminuição da renda familiar, compras para terceiros, atraso de salários, enfermidades, entre outros.

COMO OS ASSOCIADOS PODEM OBTER INFORMAÇÕES

Uma das formas das empresas diminuírem a inadimplência, é utilizar o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Raquel diz que há o repasse de informações detalhadas no sistema do SPC Brasil sobre os clientes, oferecendo crédito com mais segurança e poder de decisão.

Caso o cliente deseje verificar sua situação, Raquel também explica como funciona. “O consumidor vem até o balcão do CDL munido do seu documento para fazer a consulta do seu CPF. Também tem a opção de baixar no app do seu celular os aplicativos SPC Consumidor e Serasa Consumidor caso não consiga passar na entidade pessoalmente. A renegociação ou pagamento do valor é feito diretamente com a empresa que registrou o cliente, pois a entidade não tem departamento de cobrança para receber os débitos dos inadimplentes.”

DADOS NACIONAIS

A secretária-executiva da CDL de Arroio do Meio também trouxe dados do SPC Brasil em nível nacional. Os números mostram que houve crescimento de 7,64% das dívidas dos brasileiros em junho de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. A variação anual observada em junho deste ano ficou abaixo da observada no mês anterior. Na passagem de maio para junho, o número de devedores caiu ‐1,00%.

Sobre as faixas etárias, o maior número de dívidas no período fica entre pessoas de 30 a 39 anos (23,81%), mesmo resultado de Arroio do Meio. A participação dos devedores por sexo segue bem distribuída, sendo 51,06% mulheres e 48,94% homens.

Por daiane