No Dia do Colono, STR celebra 60 anos de história de lutas e conquistas

Rejuvenescer o meio rural e produzir alimentos. Estes são os dois grandes desafios da agricultura familiar para os próximos anos, na visão do dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Frei Sérgio Görgen, que palestrou na manhã de terça-feira, no evento alusivo aos 60 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores de Arroio do Meio (STR) e Dia do Colono e Motorista, realizado no CTG Querência do Arroio do Meio.

Experiente na mobilização camponesa, Frei Sérgio alertou que é preciso renovação no meio rural. Usando o termo rejuvenescer, ressaltou a necessidade de o Brasil criar mecanismos para formar uma nova geração camponesa. “A velha Europa está criando incentivos para as pessoas voltarem ou ficarem no campo”, afirmou, observando que a questão é uma realidade global e que já há países buscando soluções. “É preciso recriar espaço para a juventude no meio rural. Não vi no mundo um jeito para o jovem ficar no campo que não evolva incentivo financeiro”, reforçou, observando que é uma corrida contra o tempo. “Temos um prazo de 20 anos para rejuvenescer o campo”.

Ao falar da produção de alimentos, o dirigente lembrou que esta passa, obrigatoriamente, pela agricultura familiar, o que pode ser uma grande oportunidade. Percebe que há mudanças em curso nas tecnologias de produção e reforça a necessidade de que elas ocorram também na forma de pensar. Como exemplo citou o fato de que muitos jovens são incentivados a buscar outras carreiras, já que os pais não desejam que eles “sofram” na agricultura. Ou ainda que há quem pense que nascidos no meio urbano não podem atuar na agricultura.

Frei Sérgio ainda falou sobre a questão climática, que é muito séria e profunda e vai impactar cada vez mais na produção e defendeu que o agricultor receba por serviços ambientais.

Histórias e homenagens

A programação do STR contou com a presença de agricultores, autoridades, representantes de entidades, agentes financeiros, dirigentes sindicais e simpatizantes. Na abertura o presidente Astor Klaus ressaltou a importância de todos aqueles que auxiliaram na construção das seis décadas de história, como agricultores, os integrantes de diretorias, os associados, funcionários, as administrações municipais e as igrejas. Agradeceu a participação de todos na caminhada, dizendo que a organização sindical foi fundamental para uma série de conquistas que mudaram a vida no meio rural e também no urbano.

Na fala de autoridades e representantes de entidades, a valorização da agricultura familiar e o impacto da luta do STR em diversas melhorias para a sociedade como um todo. “Sempre foi uma luta por direitos e não contra alguém”, ressaltou a prefeita em exercício Adriana Meneghini Lermen.

Os agricultores presentes foram incentivados a falarem sobre o impacto de três importantes conquistas, o Pronaf, a aposentadoria e o programa de moradias. Vários relatos confirmaram o quanto as famílias rurais foram impactadas de forma positiva por meio de conquistas obtidas a partir da mobilização da categoria. Ainda houve espaço para compartilhar lembranças e resgatar histórias do decorrer dos 60 anos. Houve ainda um momento ecumênico desenvolvido pelo pastor Valmir Simon e os padres Alfonso Antoni e Zeno Graff. A programação encerrou com almoço festivo.

Por daiane