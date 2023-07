Lajeado apresenta novo roteiro turístico

Coluna do Alício

O município de Lajeado começa a formatar um novo roteiro turístico unido às áreas urbana e rural. A iniciativa é resultado da parceria entre a prefeitura, Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a empresa Librelotto Tour. Na quinta-feira da semana passada foram apresentados os empreendimentos integrantes do roteiro para a análise de convidados. Integrando a equipe convidada para avaliar o roteiro, o secretário de desenvolvimento econômico e turismo de Lajeado, André Bücker, destaca que o município já contou com outras iniciativas de roteiros em épocas passadas e agora aproveita o novo momento do turismo regional para também apresentar um novo produto. “Temos que estar atentos para o turismo e por isso a retomada nessa atividade, pegando a cidade em seu todo. Tenho a certeza de que além dos empreendimentos visitados outros se credenciarão. Lajeado tem muito potencial nessa área, muitas vezes desconhecidos por nossos moradores.”

Integram o roteiro os empreendimentos Berté Pedras e Jóia, Horta Purper, Restaurante Panorâmico, Vando e Fabi Cactus e Suculentas, Cantina Vinalegro e os atrativos Orla Rio Taquari, Igreja Matriz Santo Inácio, Mural do Turismo no Parque do Imigrante, Parque histórico, Univates e ponte de ferro no limite com Arroio do Meio. Em cada um deles os convidados puderam conhecer os produtos oferecidos e o funcionamento. De acordo com o guia de turismo e empresário Luiz Librelotto, o roteiro deverá estar disponível para visitação a partir do segundo semestre deste ano.

Trem da Quarta Colônia

Inspirados no modelo do Trem dos Vales os municípios de Restinga Sêca e Santa Maria na região central do Estado promoveram nos dois últimos finais de semana os passeios turísticos denominados de Trem da Quarta Colônia. Estivemos lá acompanhando a viagem pelo trajeto de 54 quilômetros, com duração de cerca de quatro horas. Um passeio que proporcionou contemplação de belas paisagens, degustação da gastronomia e muito conhecimento sobre a cultura dos municípios que fazem parte do trajeto nas estações ferroviárias. Em Restinga Sêca, numa das salas da estação, aconteceu a exposição sobre o trabalho e a vida do escritor e artista plástico brasileiro Iberê Camargo, natural da cidade. Além disso foi uma verdadeira volta no tempo, pois os trens de passageiros da linha Porto Alegre – Santa Maria – Uruguaiana percorreram o trajeto até 1996. Os passeios desta temporada se encerraram domingo e a previsão é de que novos eventos ocorram em 2024. Agora a expectativa é da nova temporada dos trens turísticos no Vale do Taquari que acontecem a partir do final desse mês e se estendem até dezembro.

Por daiane