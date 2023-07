Lajeadense joga por empate para ir à semifinal

O Alto Taquari

O Clube Esportivo Lajeadense decide a classificação para a semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho 2023 neste domingo, dia 30. O Alviazul joga por um empate contra o Brasil de Farroupilha para avançar para a próxima fase. A partida ocorre no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, às 15h.

No jogo de ida, no último domingo, dia 23, vitória do Lajeadense por 1×0. O lateral-esquerdo Alan Bald marcou de cabeça o gol da vitória, aos 20 minutos do segundo tempo, para a festa da torcida presente na Arena Alviazul. Agora, a equipe comandada pelo treinador Serginho Almeida tem a vantagem de jogar pelo empate na partida deste domingo para se classificar para a semifinal. Em caso de vitória do Brasil por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

A equipe de Lajeado terá os retornos do meio-campista Douglas e do lateral-esquerdo Kevin, que cumpriram suspensão na última rodada e estarão à disposição do treinador para enfrentar o Brasil. O time treinou intensamente durante a semana e está focado para buscar o resultado que garante a equipe na semifinal do campeonato.

O objetivo principal do Lajeadense neste ano é conquistar o acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho de 2024. A última participação do clube na Série A do Gauchão foi em 2016. Para retornar à elite estadual, precisa avançar para a final da Divisão de Acesso deste ano.

São três partidas que separam o clube do objetivo. Neste domingo, o primeiro dos três desafios: segurar a classificação em Farroupilha, para depois pensar na próxima fase. “Eu não sei se o destino vai nos levar à final, mas eu sei que não vamos desistir”, foram as palavras do treinador Serginho Almeida antes da vitória no último domingo.

Quartas de final

Jogo de ida: 0x1

Domingo (30/7) – 15h

Estádio das Castanheiras

Brasil-FAR x Lajeadense

Jogos de ida – Resultados

Pelotas 1×0 Monsoon

Passo Fundo 1×0 Santa Cruz

União Frederiquense 1×1 Guarany de Bagé

Por daiane