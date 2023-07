O Alto Taquari

Guilherme Weizenmann é o novo presidente do Rotary em Arroio do Meio

O contador Guilherme Augusto Weizenmann é o novo presidente do Rotary Clube de Arroio do Meio na gestão 2023/2024. Ele recebeu o cargo da arquiteta Juliana Gasparotto em solenidade realizada na noite do último domingo, dia 2. No evento, também foram empossadas as diretorias do Rotaract e Interact. O lema para os dois anos é ‘Crie Esperança no Mundo.’

Para ele, é um orgulho estar à frente da entidade que auxilia a população por meio de projetos. “Ao mesmo tempo nos proporciona uma felicidade, pois servir é tão bom quanto ser servido. Como membro de uma entidade tão bem reconhecida mundialmente é uma honra e só pretendo fazer um grande trabalho. Vou buscar melhorar a vida da população e daqueles que mais necessitam. Sou grato pela oportunidade.”

A caminhada de Weizenmann no Rotary começou em 2017. A cada ano que passa, ele diz que se sente mais envolvido coma causa. “Sei que tenho o apoio de muita gente e que eu assumindo a presidência sou uma pessoa transitória nessa função, mas que tem um grupo de 34 pessoas que fazem um trabalho qualificado em conjunto e que muitas vezes fica no anonimato. Todos atuam com muita união e força. Farei o possível para honrar confiança dos companheiros.”

Como a entidade abraça diferentes causas no mundo, na opinião de Weizenmann, o projeto da irradicação da poliomielite é uma das iniciativas de maior impacto. “Buscamos sempre com as doações em eventos e campanhas recursos para combater essa doença. Ainda não conseguimos erradicar 100% nos países, mas é uma bandeira do Rotary conhecida mundialmente.” A nível de município, ele cita o Banco Ortopédico como um dos principais marcos do Rotary. A iniciativa repassa para a população equipamentos necessários para recuperação de fraturas, problemas ortopédicos, luxações, entre outros. Para ser auxiliado, é preciso estar cadastrado no sistema e ter laudo médico comprobatório.

Após empossar a sua diretoria, o novo presidente entregou um girassol para cada um como forma de representação do lema da gestão 2023/2024. Ele lembrou que em Roma Antiga a flor era símbolo da esperança e vida eterna por não murchar.

Ainda marcou presença no evento, a governadora assistente do Distrito 4700 do Rotary, Elisabete Weber, de Estrela, que representou o governador César Zavistanovicz. “Aqueles que cumpriram a gestão, tenham a certeza do dever cumprido e sucesso e garra aos novos. Temos várias linhas de frente como o combate a pólio e promoção paz mundial. Precisamos que mais pessoas sejam assistidas e que conheçam nosso trabalho. Somos parte de uma roda e cada um ajuda nessa engrenagem”, ressaltou Elisabete.

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, lembrou da presença de Deolí Gräff do Rotary Clube Engenho de Lajeado, entidade que apadrinhou a fundação do clube no município. “Quero agradecer a entidade da cidade vizinha que nos ajudou. Sabemos do empenho e do belo trabalho que realizam. É uma alegria que há pessoas dispostas a servir.”

“Foi um ano de belos projetos e deixo o cargo satisfeita”

Juliana Gasparotto foi a fundadora da entidade em Arroio do Meio e presidiu em 2022/2023. Ao avaliar os trabalhos, diz que houve evolução nos projetos com a colaboração de pessoas que entendem o propósito da entidade para a educação, saúde e conscientização.

“Foi um ano de belos projetos e saio muito satisfeita com os resultados conquistados. Nesses dez anos que faço parte, percebo que quanto mais nos envolvemos, mais entendemos tudo que o Rotary é capaz. Percebi nesse ano que fui presidente, como o Rotary trabalha as bases em todas as temáticas. Nosso trabalho é voltado para conscientizar o ser humano e que leve o aprendizado para as próximas gerações. Eu celebro o grupo de voluntários que tem grande significado e incentiva a desenvolver. Acredito em nosso trabalho e quanto mais as pessoas conhecem mais entendem o propósito. São atividades educacionais, saudáveis, para a autoestima. Agradeço todos pelo apoio, amizade e resultados pelo trabalho.”

Entre as demandas do último ano, ela lembra da realização dos eventos na Associação Arroio-Meense de Amparo ao Idoso (Amai) com os idosos, o Bingo para as Mulheres, Baile dos Estados, Natal, feijoada solidária, Banco Ortopédico, repasse de doações e para a campanha da pólio, atividades do trânsito com as crianças e as ações em prol do meio-ambiente, do Rio Taquari, entre outras.

