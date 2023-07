Feirantes comercializam mais de R$ 150 mil durante 5ª Feira Gastronômica

O Alto Taquari

Mais de 6,5 mil pessoas circularam pela 5ª Feira Gastronômica Sabores da Nossa Terra de Arroio do Meio, realizada no último domingo na Rua de Eventos. Nos 26 estantes o público presente pode apreciar a diversidade gastronômica, com diversas variedades de doces, salgados, biscoitos/bolachas, cucas, pães, linguiças, salsichões, conservas, tortas, bolos, linha integral, pizzas, entre outros, além de muitas atrações culturais.

Os personagens Toss Mann e Toss Frau, representados pelo Grupo Teatral FoiceAcena, que circularam pela feira interagindo com a comunidade usando roupas forradas de doces. Também ocorreram apresentações do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam), das Orquestras Municipal e Jovem, do grupo de dança da Terceira Idade Tempo de Ações, do Grupo Folclórico Alemão Frohsinn, do Grupo de Danças Alemãs Helmuth Kuhn, do CTG Querência do Arroio do Meio e da Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio (ACMA). O professor Cristiano Silva realizou um aulão de dança com o público e a banda Contagem Regressiva fez o encerramento da feira com muita animação.

O espaço contou ainda com a participação da Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, roteiro turístico Entre Vales e Arroios, CDL, Liga Feminina de Combate ao Câncer e ervateira.

Para o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Schwarzer, a feira superou a expectativa de todos, já que o evento ultrapassou os números da última edição, tanto em visitantes como em vendas dos expositores. “Tivemos um feedback muito positivo dos expositores que estão muito satisfeitos e felizes com o resultado da feira. O sucesso foi tão grande que alguns expositores já falam da próxima edição da Feira Gastronômica”.

Schwarzer destaca que foram comercializados mais R$ 150 mil em produtos. “Alguns dos expositores foram buscar produtos em suas empresas diversas vezes durante o evento e zeraram o estoque. Para próxima edição queremos estruturar ainda melhor a colocação de mesas e cadeiras na área de central da Rua de Eventos, de modo com que os espaços acomodem ainda melhor o público e garantam boa circulação e acessibilidade aos estandes”.

O evento encerrou às 18h30min. A participação foi gratuita. Os expositores apenas precisaram apresentar negativas na tributação municipal, estadual e federal, e questões sanitárias, e dispor de alimentos produzidos em Arroio do Meio.

O próximo evento público na Rua de Eventos será edição do 32º Festicam, que ocorre em sete de setembro e integra a CulturArte de 2033. Em novembro ocorre a November Fest, cuja programação inicia com a Feira Agrícola de Forqueta, contará com primeiro sorteio da campanha Arroio do Meio é Show e acendimento da Árvore de Natal da Neugebeuer.

Por daiane