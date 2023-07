Escola Princesa Isabel ganhará novas salas de aula

O Alto Taquari

Iniciam na próxima segunda-feira, dia 17, as obras de restruturação do espaço existente no subsolo do Ginásio Rui Barbosa para atender os alunos do Mais Educação da Escola Municipal Princesa Isabel, do bairro Rui Barbosa, em Arroio do Meio. As informações relacionadas à obra foram repassadas à diretoria da escola pela engenheira responsável, Ionara Magalhães nesta segunda-feira, dia 10, quando uma comitiva esteve nas dependências da escola. Participaram do ato o prefeito Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen, secretários municipais, vereador Vanderlei Majolo, representante do Círculo de Pais e Mestres (CPM) e da empresa responsável pela obra.

Será reformada parte do pavimento térreo do Ginásio Rui Barbosa, com acesso à escola, numa área total de 159,95m², sendo dividida em duas salas de aula, uma com 40m² e outra com 30m², assim como reforma e adequação dos banheiros masculino e feminino existentes e um novo banheiro para portadores de necessidades especiais, sempre respeitando a NBR9050. Também serão removidas as portas existentes que estão danificadas e substituídas por portas de alumínio, revisada a elétrica do local e aplicado impermeabilizante antes da pintura do corredor. A obra será executada pela empresa 4D Construções LTDA, vencedora do processo licitatório, ao valor de R$ 112.100,67.

Para o prefeito Danilo e a vice Adriana, a obra tem por objetivo melhorar o aproveitamento do espaço em prol da educação, oferecendo um atendimento de qualidade para as crianças. A Escola Municipal Princesa Isabel atende 286 alunos da Educação Infantil ao 9º Ano.

Por daiane