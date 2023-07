Deutscher Abend é na noite desta sexta-feira em Arroio do Meio

O Alto Taquari

Os organizadores da XVII edição do Deutscher Abend aguardam com carinho a comunidade para o evento que ocorre na noite desta sexta-feira, dia 28, na Igreja e Salão da Comunidade Evangélica de São Caetano/Aimoré. A programação começa, a partir das 19h15min, com culto ecumênico e às 20h haverá recepção com café, carnes, doces, salgados, torresmo, linguiça e demais iguarias típicas da culinária alemã. O coral Vozes da Forqueta vai animar a celebração ecumênica. O evento faz parte da preparação dos 200 anos de imigração alemã no município.

O apoio é do Projeto 2024, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e Círculo de Amigos de Boppard. Haverá apresentação do Coral Vozes da Forqueta, Grupo de Danças Folclóricas Frohsinn e Orquestra Municipal de Travesseiro. E quem esteve durante a semana nos preparativos dos alimentos são as integrantes da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase). Durante a noite, o grupo também vai ajudar a servir.

Para a presidente da Oase, Loriane Mielke Marder, o momento é especial. “A gente se reuniu e organizou tudo certinho sobre o que iríamos preparar para o evento que já tem como tradição a nossa participação. Nos organizamos com a produção de acordo com a venda de cartões. É muito importante essa programação pelo fato de ser comunitária com outras entidades. Isso é para o nosso povo e ficamos muito felizes. Tudo é produzido com muita dedicação, amor e com o sabor da casa que é especial.”

Loriane já participa como presidente da segunda edição e já percebeu que as pessoas saem satisfeitas. “A primeira vez foi muito gratificante e tenho certeza que vai um sucesso também o evento deste ano. Estamos produzindo e correndo atrás para que tudo dê certo. Sempre aprendemos muito umas com as outras.”

A secretária da Oase, Tânia Lohmann, lembra, assim como a gastronomia, a participação do grupo de danças e do coral que marcará presença no culto também promete animar os participantes. “Acredito que terá bastante participação, pois é uma forma de valorizar a cultura alemã que faz parte de nossa origem.” Além de auxiliar e entidades e em eventos diversos, as integrantes da Oase também se reúnem para estudos bíblicos. “A Oase marca sempre presença e ajuda no que for necessário”, diz Tânia que faz parte do grupo de forma efetiva há dez anos.

Como tudo começou?

A história do Deutscher Abend começou há anos atrás com um grupo de pessoas em Arroio do Meio. Inicialmente, se reuniam na Igreja São Paulo. Após um período de pausa, as integrantes da Oase conversaram com o então prefeito que é da comunidade evangélica, Klaus Schnack, para realizar o evento para a comunidade todos os anos. O fato se concretizou e desde o começo o cardápio é o mesmo e típico.

Cartões

Os interessados podem adquirir cartões ao preço de R$ 60 com os integrantes do Círculo, Escritório Ely e Loja do Alemão. Neste ano, a decoração vai dar ênfase a registros fotográficos de eventos e fatos históricos da colonização alemã em Arroio do Meio. Neste ano, também são celebrados os dez anos de parceria com a cidade-irmã Boppard da Alemanha.

Por daiane