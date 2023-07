De domingo a domingo: Edson treina para disputar nacionais de Muay Thai

O Alto Taquari

Edson Oliveira, 22 anos, natural de São Sebastião do Caí, mudou-se para Arroio do Meio aos oito anos de idade. Morador da Barra do Forqueta desde 2009, foi em 2012 que ele se interessou pelo Muay Thai. Na época, ele conheceu o professor Felipe Mansa da Academia Mansa Team Combat de Lajeado. Como era muito jovem e ficava difícil para ir até a cidade vizinha, Edson teve que adiar o sonho de se tornar um praticante de artes marciais.

Oito anos depois, no início da pandemia de Covid-19, em 2020, já com seus 19 anos, o jovem relembrou a vontade de ingressar no Muay Thai. Entrou em contato com o professor Felipe e iniciou os treinos, que na época, devido à pandemia, eram de forma individual. “Estava sedentário, só trabalhava e ficava dentro de casa jogando no computador. Então a ‘fuga’ foi começar a treinar”, lembra.

À medida que Edson foi evoluindo nas práticas da modalidade, os professores e colegas da academia enxergaram o potencial do garoto e incentivaram-no a começar a lutar em competições. “Minha primeira luta foi em 2021, a partir dali me apaixonei pelo esporte. É o que eu amo fazer. Se pudesse, ficaria dentro do ringue o dia todo. É uma emoção gigante, a adrenalina vai lá em cima”, conta entusiasmado.

Ele não está no ringue o dia todo, mas todos os dias ele treina. De domingo a domingo. E a rotina já começa cedo pela manhã. Às 5h, levanta para correr 5km todos os dias. Durante a semana, Edson trabalha no empreendimento da mãe Inês, a Fábrica de Vasos e Floricultura Bergmann, na Barra do Forqueta. Lá, realiza a confecção de vasos para plantas. Começa às 7h30min e sai às 17h do trabalho. Às 17h30min já está na academia, onde encontra o amigo Leonardo, de 16 anos, seu fiel companheiro de treinos.

Ali, os treinamentos se estendem até 21h30min. São, no mínimo, 4h por dia. Nos fins de semana, não tem descanso. Treina de manhã e de tarde, variando entre academia e locais públicos, como o Parque dos Dick, em Lajeado, e a Área de Lazer Pérola do Vale, em Arroio do Meio. Em alguns fins de semana, vai treinar em academias da região metropolitana. Atualmente, é instrutor de Muay Thai e dá aulas particulares a domicílio. Há oito meses, o lutador também divide a rotina de treinos com a paternidade. A filha Emanuelly é a alegria do casal Edson e Kailane.

Foco no Brasileiro

Toda essa dedicação tem um propósito. Em novembro, Edson tem marcado na agenda o Campeonato Brasileiro. Ele também visa a classificação para outra competição de âmbito nacional, que ocorre em setembro. Será a primeira vez que o lutador participará de campeonatos nacionais. Ele já venceu três campeonatos gaúchos e é bicampeão da X-Fest Striking, um dos maiores eventos de luta do Rio Grande do Sul.

Edson, desde 2022, compete na categoria 60kg Pro-AM por duas federações – FGMTE (Federação Gaúcha de Muay Thai Esportivo) e FGMM (Federação Gaúcha de Muaythai e Muay Boran). A última luta ocorreu em 20 de maio, quando foi campeão gaúcho pela FGMTE e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro, que será em novembro no Rio de Janeiro.

A próxima competição é o Campeonato Gaúcho da FGMM, que ocorre neste sábado, dia 8, em Sapucaia do Sul. O vencedor garante vaga no Campeonato Brasileiro de setembro, que terá Porto Alegre como sede. Edson também disputará pela primeira vez um cinturão. No dia 19 de agosto, ele vai em busca do título da 6ª Copa Motora, em Novo Hamburgo. Até o fim do ano, o objetivo é subir para a categoria profissional.

O lutador está à procura de patrocinadores para auxílio nas despesas de viagens, hospedagens e alimentação nas próximas competições. Principalmente, para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Por enquanto, é ele quem arca com os gastos, com a ajuda da Academia Mansa Team Combat, que realiza vaquinhas para angariar fundos para os competidores.

Futuro no MMA

Edson pretende, futuramente, ingressar no MMA (Artes Marciais Mistas). “Estou pegando bastante experiência na trocação (luta mão-a-mão), para depois migrar para o MMA”. No segundo semestre, ele fará o primeiro teste na modalidade. A estreia está marcada para o dia 12 de agosto em Farroupilha, no evento Go Fight.

O que é o Muay Thai

O Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia, também chamada de Thai Boxe ou Boxe Tailandês. É conhecida como a ‘arte das oito armas’, por utilizar os dois cotovelos, os dois punhos, os dois joelhos e a combinação das duas canelas e dos dois pés. O objetivo principal é nocautear o adversário ou levá-lo à desistência.

O Muay Thai surgiu como uma técnica de defesa e de guerra, desenvolvida pelos tailandeses para sua proteção e para a defesa do seu território contra os inimigos. Essa luta se difundiu na Tailândia e, além dos propósitos militares, começou a ser praticada como um esporte. Hoje o Muay Thai tem adeptos no mundo todo e em 2016 tornou-se um esporte olímpico. No Brasil, o Muay Thai chegou em 1979.

