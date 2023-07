Conheça a história do músico e roqueiro Marco Guimarães

O Alto Taquari

Ele tem a música como estilo de vida, em especial, o rock. Tudo começou ainda na adolescência, há 30 anos, quando teve contato com a guitarra pela primeira vez. Conheça a história de Marco Guimarães, 49 anos, como forma de lembrar do Dia Mundial do Rock que foi celebrado nesta quinta-feira, 13 de julho. Entre as suas principais influências, estão Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, Led Zeppelin, Rush, Rock Gaúcho, entre outros.

Até os 40 anos de idade, Guimarães tocava o instrumento e se arriscava no backing vocal. Depois começou também a cantar, atividade que exerce hoje na Banda Os Guris do Rock de Lajeado, assim como toca guitarra. A voz ficou em evidência e ele passou também a ser uma das principais figuras do grupo por incentivo das filhas Luísa e Júlia que também tem apreço e fazem parte da área musical. O pai com as filhas faz parte do Trio Lumaju que tem como foco as canções de MPB, estilo que o músico gosta bastante e costuma trabalhar.

Guimarães, que é natural de Lajeado e já residiu em Arroio do Meio, diz que o rock que ele leva para tantas pessoas é o combustível para a vida. Atualmente, o estilo musical já faz parte da cultura popular e, na visão de Guimarães, é uma marca que não se desintegra ao longo dos anos e ganha força. “A raiz do rock é sempre a mesma. Se passam décadas e décadas e continua na ativa sem sair de moda.” O músico se apresentou já em diversas oportunidades na região e também em outras cidades do Rio Grande do Sul. PUBS e eventos diversos também fazem parte da agenda.

Além de cantar e ser guitarrista, ela ministra aulas do instrumento há 20 anos como forma de incentivar e levar o estilo para outras pessoas. “Gosto muito do que faço e é uma alegria e satisfação muito grande para mim.” Interessados em conhecer mais de perto o trabalho de Marco Guimarães podem acessar nas redes sociais os perfis de Guris do rock e o Trio Lumaju no YouTube, Spotify e Instagram.

A DATA

A data é celebrada anualmente em 13 de julho em todo o mundo. De acordo com informações do site Letras de Músicas, tudo começou no ano de 1985 no evento Live Aid, realizado principalmente em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia que fica nos Estados Unidos. A iniciativa ocorreu para arrecadar doações para famílias pobres na Etiópia.

A produção contou com uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e televisão de todos os tempos e resultou em mais de 1,5 bilhão de espectadores O festival incluiu alguns nomes como Sting, U2, Phil Collins, Dire Straits, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney, Eric Clapton, Mick Jagger e Bob Dylan. No Brasil, ainda segundo o site, a data começou a ser celebrada em 1987 pelas rádios brasileiras.

EVOLUÇÃO

O Rock’n’Roll surgiu entre os anos 40 e 50 nos Estados Unidos, derivado de estilos como o blues e o R&B. Ainda conta com várias correntes como o Heavy Metal e Punk que surgiram nos anos 70, o Hard Rock na década de 90 e o Grunge no início dos anos 90. Além disso, há ainda o Trash, Death e New Metal.

Por daiane