Campanha do Codemam arrecada 50 quilos de resíduos nos primeiros 30 dias

O Alto Taquari

O Projeto Resíduos pela Vida que tem o objetivo do descarte correto de materiais já arrecadou 50 quilos de resíduos. Dessa quantidade, a maior parte é de papelão e de papel. A campanha completou pouco mais de um mês nesta semana e é realizada pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio (Codeman). O Ponto de Coleta Voluntários (PEV) está instalado em frente à Secretaria de Educação do município e ficará no local até o fim do ano. As pessoas podem colocar no contêiner, feito de madeira reciclável.

A iniciativa é do Codeman em parceria com a empresa recicladora Plastiweber de Feliz e Administração Municipal. Além da consciência ambiental, que convida a população a realizar o descarte consciente de cada material, o projeto irá gerar recursos financeiros em benefício da Liga de Combate ao Câncer de Arroio do Meio.

“Parece pouco a quantia arrecadada, mas o volume é grande, pois esses materiais acabam tendo maior volume do que peso. Já estou bem feliz com esse resultado. Por isso, que a avaliação é muito positiva até o momento pela participação da comunidade. No entanto, sabemos que ainda pode melhorar e por isso estamos fazendo o engajamento por meio dos parceiros e redes sociais para que a gente consiga mais pessoas para ajudar. Além de ajudar o meio ambiente, estamos na campanha para auxiliar a Liga que precisa dessas verbas para continuar o seu trabalho. É algo muito importante para a entidade, pois lida com a saúde que é o essencial nos dias de hoje”, destaca a presidente do Codeman, a bióloga Patrícia Aguiar.

O resíduos que podem ser descartados na PEV são: O plástico flexível (de móveis, eletrodomésticos, colchões, fardos de bebida e alimentos, embalagens de alimento seco e sacolas de supermercado), PET/PEAD (garrafas de refrigerante, suco, água, óleo de cozinha, garrafas de produtos de limpeza e embalagens de shampoo e condicionador), papelão (os de cor marrom como as caixas, as caixas de sapato e de bombom e as sacolas de papel) e o alumínio (latas de bebidas como suco, refrigerantes, cerveja e chás).

Por daiane