BrasRede tem 5 mil quilômetros de fibra óptica instalados

O Alto Taquari

A BrasRede já possui 55% da conexão de internet em Arroio do Meio. O dado foi divulgado durante apresentação do case da empresa, na última semana, na sede da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam). O happy hour foi uma promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município para celebrar o Dia do Comerciante que foi em 16 de julho.

O gerente comercial Marco Antônio Barth e a diretora do financeiro, Raquel Schwambach, trouxeram números, a história e os principais ideais da BrasRede. A fundação foi em 2001 com o nome de Arroio Net e funcionava no escritório Vasconcelos, pois foi fundada por Antônio Vasconcelos. Inicialmente, o serviço oferecido era o da internet discada.

Segundo Barth, em 2004, começou a funcionar o sistema de Banda Larga via Rádio e em 2007 mudança da sede da empresa. Anos depois, consolidou as atividades no município vizinho de Lajeado, assim como em Paverama, Capitão, Colinas e Roca Sales. Ainda se consolidou uma sede em Teutônia. Atualmente, são 12 municípios que são atendidos pelo estabelecimento.

No ano de 2013, a BrasRede deu um salto importante: passou a atender a comunidade do interior de Arroio do Meio com telefonia rural. “Fomos a primeira empresa do Vale do Taquari e trabalhar com isso. Foi uma grande conquista para nós.” Barth também destacou que, além de oferecer um serviço de qualidade aos usuários, outra preocupação é o atendimento.

Por isso, em 2018 foi criado o setor de qualidade que antecipa problemas e diminui reclamações o que traz agilidade para a empresa. “O atendimento é o diferencial desde o primeiro contato com o cliente e isso faz a diferença no nosso mercado. Tudo é para facilitar e com o suporte especializado”, observa Barth. Ao longo dos anos, também houve a parceria com SouthTech que permanece até hoje.

NÚMEROS

Dados importantes para a caminhada da empresa também foram apresentados durante o evento. De acordo com Barth, a BrasRede já possui 5 mil quilômetros de fibra óptica instalados em sua área de atuação. Hoje, em um ranking estadual é 24ª maior do estado no quesito internet, representa 30% da conexão no município vizinho de Lajeado e 70% em Santa Clara do Sul.

“Nós já somos um case de sucesso, pois já apresentamos em outros estados. Tudo em nossa empresa é feito de forma correta e de acordo com a legislação. Nós pagamos aluguel de postes e a Anatel usa a nossa rede como modelo para cobrar outros provedores. Nós temos uma equipe onde todos são importantes, independente, do cargo. Temos uma forma diferente de administrar, porque ouvimos todos os nossos funcionários. Gratidão a todos que acreditaram em nós”, disse Raquel. Além do case, o músico Sandro Nunes animou a noite dos presentes no happy hour.

Por daiane