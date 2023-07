Biólogo de Arroio do Meio dirige um dos maiores parques da América Latina

O Alto Taquari

O mês de julho ficou marcado pela inauguração de um dos maiores parques do Brasil. Localizado na cidade de Cotia em SP, com quase 350 mil m², o Animália Park teve envolvimento direto do biólogo arroio-meense Marco Antônio Majolo, desde a concepção do projeto em 2011.

O empreendimento do Grupo Expoaqua, é um parque de diversão com reserva ambiental e está inserido em uma área de Mata Atlântica. A construção envolveu a recuperação ambiental de 90 mil m² de mata, com o plantio de árvores nativas, além de possibilitar a criação de um banco de germoplasma, que permite a manutenção das espécies vegetais com características únicas da região e um orquidário com espécies nativas da Mata Atlântica.

O Animália não é só um parque de diversão, mas um local que tem o objetivo de conservar espécies animais e vegetais, trazendo conscientização para todos os visitantes. Uma equipe de biólogos que monitora toda a fauna e flora silvestre do local e desde o início da construção registrou o aumento de 66% de aves, 200% de mamíferos e 40% de répteis e anfíbios.

O novo empreendimento vai impulsionar o turismo das cidades que integram a Região Metropolitana de SP. A criação do Animália Park gerou 1,5 mil empregos diretos e mais de 5 mil empregos indiretos.

Com 4km de visitação em meio à Mata Atlântica, o parque tem capacidade de receber 30 mil pessoas simultaneamente e possui mais de mil câmeras de monitoramento. São mais de 220 mil m² de visitação, 1,2 mil animais 170 espécies, sendo 654 aves de 112 espécies diferentes e cerca de 110 profissionais envolvidos.

O empreendimento é membro das associações brasileira e latino-americana de zoológicos e aquários, da Associação Internacional de Coleta, Compartilhamento e Análise Sobre Vida Selvagem (Species 360/Zins) e participante do Programa Europeu de Reprodução de Espécies (European Endangered Species).

ATRAÇÕES – O complexo é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Animália Forest. Conta com 17 atrações ao ar livre, sete indoor (para dias de chuva), além de sete lojas, um restaurante 25 pontos de vendas.

O passeio no Reserva é dividido em áreas que representam os continentes Africano, Americano, Asiático, Oceania, além do aviário (Animália Forest) e Fazendinha Animália.

O complexo tem ainda a Vila Animália, com mais de 2 mil m², é um pólo gastronômico com capacidade de 700 lugares com um restaurante de massas, hamburgueria, doceria, cafeteria e um empório. A área tem também duas lojas de souvenirs. É nessa área que acontecem também pocket-shows ao vivo a cada 30 minutos

Dentre as espécies em conservação estão dois rinocerontes indianos, um urso e lêmures. O funcionamento é de quinta-feira a domingo.

DIRETOR DE UMA EQUIPE MULTIDICIPLINAR – Natural de Arroio do Meio, Marco Antônio Majolo, é Biólogo, especialista em Gestão Ambiental com Mestrado em Zoologia pela UFRGS. Ele acompanha e trabalha com a realidade dos zoológicos Brasileiros desde 1992, atualmente é diretor do Animália Reserva, Cotia , São Paulo no qual foi responsável técnico pela implantação.

No parque coordena uma equipe formada por biólogos, veterinários, zootecnistas e técnicos de manejo. O Animália Reserva tem 10 departamentos: Gestão de Fauna, Gestão Ambiental e Biodiversidade, Educação para Conservação, Nutrição Animal, Centro de Saúde Animal, Manejo Animal, Condicionamento, Enriquecimento Ambiental, Ambientação de Mamíferos Aquáticos e Arquitetura. O Reserva possui ainda comitês de Conservação, Experiência do Visitante e Planos de Emergência, que se reúnem semanalmente para avaliar o avanço dos projetos e o desenvolvimento dos animais.

Majolo conheceu os proprietários em 2011 no Espirito Santo e foi convidado para participar desde a concepção do projeto, quando não havia nada. “Participei desde a colocação do primeiro tijolo. Os investimentos foram evoluindo de acordo com rendimentos em outros negócios. Foram 12 anos de muitos desafios, inclusive a pandemia que paralisou as obras. É surreal participar da construção de um dos maiores parques da América Latina. E agora gerenciar equipe de multiprofissionais, com aptidões e potenciais diferentes, dentro da atual cenário dos zoológicos na relação com bem estar animal e conservação das espécies que mudou muito nos últimos anos. É um projeto que abre portas para o mundo, pois tem acordos técnicos com vários países. Também é uma imensa satisfação ver adultos e crianças felizes, criando encantamento e conexões emocionais”, dimensiona Majolo que guarda um carinho muito grande por Arroio do Meio. Município que lhe ajudou a forjar a base respeito interpessoal e profissional, que carrega até hoje.

