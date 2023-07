Bianca e Cândida têm laços de irmandade e maternidade na amizade de 13 anos

O Alto Taquari

Amizade é essencial na vida do ser humano. É um vínculo de confiança, amor, carinho e de parceria. Para celebrar o dia do amigo ocorrido, nesta quinta-feira, 20 de julho, será contada a história da empresária Bianca Cadore e da pedagoga Cândida Taís Maders que possuem um vínculo de amizade de 13 anos. Elas têm 29 anos e residem em Arroio do Meio.

Tudo começou quando elas ainda eram estudantes do Ensino Médio e foram colegas no segundo ano de 2010. A aproximação foi durante os trabalhos em grupos e durante o intervalo. Desde então, ficaram inseparáveis e passaram a fazer parte da rotina uma da outra dentro e fora da escola.

“Sempre nos identificamos bastante com nosso modo de pensar, agir e por sempre gostarmos de estarmos juntas. Nossa amizade foi fortalecendo muito a cada ano e mesmo após o ensino médio continuamos nos encontrando e nos mantendo unidas em todas as etapas da nossa vida. O que torna o vínculo entre elas tão forte é a energia e a conexão. Gostamos de fazer coisas juntas e de sermos assim alegres e extrovertidas”, contam Bianca e Cândida.

Para elas, o segredo da amizade verdadeira e sólida conta com admiração, ajuda mútua, o compartilhar dos momentos, lealdade e verdade. “Nos envolvemos também em laços familiares, e frequentemente vamos nas casas das nossas mães juntas. Achamos isso fundamental para termos nossa amizade tão forte mesmo depois de tantos anos”, dizem as amigas que se consideram como irmãs.

GRAVIDEZ

Um dos momentos mais emocionantes da amizade foi quando descobriram que estavam grávidas no mesmo momento. Na última semana do mês de dezembro do ano passado, Cândida convidou Bianca para ir em sua casa e contar a novidade. No mês de janeiro, foram para a praia e Bianca desconfiou que também poderia estar grávida em função de alguns sintomas. Quando ela retornou da viagem, o teste confirmou.

“Não foi programado engravidarmos juntas, mas tínhamos isso em mente, adorávamos a ideia de termos nossos filhos próximos. Ficamos felizes demais e pulávamos de alegria. Fiquei muito ansiosa para contar a novidade para ela, sendo que sempre foi nosso desejo e sempre falávamos em ser comadres. No dia que convidei ela para vir na minha casa, antes de uma janta com um grupo de amigas, entreguei um presente para minha afilhada e um cartão que dizia: ‘Oii dinda linda, esse é um presentinho meu para minha amiguinha, que a nossa amizade seja tão linda como das nossas mamães.’ Foi uma linda surpresa e ficamos sem acreditar o sonho se tornou realidade. Foi surreal”, lembra Bianca. O nome do bebê de Bianca será João Pedro e da Cândida será Alícia.

“Tivemos diversos momentos importantes juntas, como nossas viagens nas férias de verão, nossas formaturas e demais conquistas como a aprovação da CNH juntas, a mudança para nossas casas que também foram bem próximas. Sempre vibramos e ficamos muito felizes com as conquistas de uma da outra”, explicam as jovens.

Por daiane