Associação Central é campeã da Série A da Bocha

O Alto Taquari

A Série A do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio – Labo, chegou ao seu final no sábado, dia 8, com a disputa da partida final reunindo as equipes de bochistas do Rui Barbosa e a Associação Central de Bela Vista, que sagrou-se campeã no saldo de bolas.

A partida final ocorreu em Rui Barbosa cercada de muita expectativa, principalmente a partir da rodada de ida em Bela Vista, onde o Central venceu por 6 x 2 e fez uma diferença de 37 bolas. Na primeira parte da final o Rui Barbosa venceu por 3 x 1 nos jogos das duplas. Na primeira volta dos trios foi marcado empate em 1 x 1. A partir daí o Rui Barbosa teria que vencer os dois jogos finais de trios e ainda livrar o saldo de bolas que se transformou em seu grande adversário. Foi exatamente aí que o Central confirmou o título. A equipe precisava fazer 10 bolas nos dois jogos para confirmar a vitória e o título, o que acabou acontecendo antes que os dois jogos estivessem no final.

Comemoração – A comemoração do grupo campeão iniciou dentro da cancha, assim que foi fechado o número de bolas suficiente para ser campeão. O torcedor que durante a partida lotou todos os espaços ao redor das canchas, festejou com os campeões. A festa aumentou quando o capitão Ronei Gabriel recebeu o troféu de campeão. Seguiram-se gritos de campeão e abraços. A alegria foi total. Mais tarde a turma do Central seguiu para Bela Vista, onde em sua sede continuou com a comemoração durante boa parte da noite.

Premiação – Encerrado o campeonato da Força Livre, a Liga de Bocha volta suas atenções para o início da Bocha Noturno e a Bocha de Veteranos. O presidente da Liga de Bocha, Nicolau Gallas prepara a festa de entrega da premiação da Bocha Força Livre, marcada para o sábado, dia 22 de julho, com jantar baile e entrega da premiação aos melhores classificados e destaques da Série A e da Repescagem. O evento ocorre no Centro Evangélico de Forqueta com organização do Esperança de Rui Barbosa.

Por daiane