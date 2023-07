Agroecologistas pleiteiam semeadeira de mudas, apoio político e técnico

Agricultura

Na quinta-feira, dia 29, o deputado estadual Juliano Franczak (PSD), mais conhecido como Gaúcho da Geral – do Grêmio – e assessores do deputado federal Luciano Azevedo (PSD) cumpriram uma série de agendas em Arroio do Meio e Estrela.

Durante a tarde o grupo político foi recebido por produtores agroecologistas nas propriedades de Márcia Ferrari em Forqueta e de Tângelo Schmitz em Picada Arroio do Meio, representantes da Emater/RS-Ascar regional e local, STR, do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, Rede Ecovida, Secretaria Municipal da Agricultura e Subprefeitura do Distrito de Forqueta.

O encontro foi intermediado pelo assessor Felipe Neto que é cunhado de Tângelo e já havia se reunido preliminarmente com o prefeito Danilo José Bruxel para articular soluções para a demanda do grupo de dez famílias de agroecologistas.

Franczak se prontificou em indicar uma emenda legislativa estadual de R$ 50 mil para compra de uma semeadeira automática de bandejas de mudas e outros itens, como bandejas, sombrites e material de irrigação.

Em contrapartida a Secretaria Municipal da Agricultura irá adquirir plantadeiras de sementes para as hortaliças que são plantadas diretas no canteiro. O incentivo é considerado importante pela mudança da legislação, carência de mão de obra, melhorar a eficiência de manejo e qualidade no desenvolvimento das mudas, considerando que os viveiros existentes na região não veem lucratividade na demanda dos orgânicos que representam uma parcela muito pequena para produção em larga escala.

O principal assunto tratado foram às mudanças em curso pela Portaria 52 que estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práticas para o uso nos Sistemas Orgânicos de Produção.

Além da produção das próprias mudas, foi pleiteada a capacitação técnica para uso correto dos nutrientes na fase do desenvolvimento das mudas. Considerando que até então era permitida a aquisição de mudas de viveiros que faziam complementações químicas.

O grupo também propôs a criação de uma moção de apoio para rever a proibição do cultivo de morangos em bancadas, considerando que esse modelo de produção está disseminado no município há cerca de 25 anos, e vem ao encontro da saúde ergonômica dos agricultores. Além da necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas a aquisição de alimentos da agricultura familiar por programas governamentais, voltados à alimentação escolar, hospitais, casas geriátricas e assistência social.

Os assuntos serão levados a AL/RS, ao Secretário Estadual da Agricultura, Giovane Feltes, a Embrapa, Congresso Nacional e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Lembrando que Juliano integra a Comissão da Agricultura da AL/RS, é idealizador do programa Jovem Empreendedor Rural e também tem propriedade rural no interior de Novo Hamburgo.

Após reunião com agroecologistas, o deputado e assessores seguiram para agendas com integrantes do diretório do PSD de Arroio do Meio, fundado no dia 26 e do CTG Querência do Arroio do Meio.

Por daiane