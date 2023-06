Yoga é energia vital”, diz empresária que vê a prática como estilo de vida

O Alto Taquari

A Yoga é um estilo de vida para a empresária Nicéia Cazara. Ela, que é natural de Encantado e reside em Arroio do Meio há alguns anos, vai compartilhar a sua experiência com os leitores do Jornal O Alto Taquari como forma de celebrar o Dia Internacional do Yoga que é em 21 de junho. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em assembleia no ano de 2014.

A história de Nicéia com a prática começou em 2005 quando residia na Bahia. As aulas foram com uma professora de São Paulo. Ela começou por curiosidade, mas aos poucos, pegou o gosto. “Eu adorei a aula. Logo eu tiver dificuldades de manter as posições, pois exige a força e a paciência, mas fui aprendendo.” Apesar de ter aprovado as aulas, Nicéia decidiu para por um tempo.

Como certas missões retornam aos caminhos quando ‘é para ser’, anos depois, ela voltou a praticar por recomendação de um quiropata em função de problemas na lombar. “Dessa vez voltei com uma proposta mais voltada para a saúde. Hoje, a Yoga faz parte de mim, pois fui aprendendo a colocar posturas, a me alongar, a respirar corretamente.” Além disso, ela incorporou os aprendizados para as demais áreas da vivência diária.

“Por meio da Yoga, percebi que quando faço algo devo estar presente naquilo, focada. A vida é aqui e agora. Me ajudou muito também com o equilíbrio e concentração, pois eu era mais agitada. Percebi que não preciso ser perfeita, há dias que estamos tristes, mais lentos ou desmotivados e está tudo bem. Passei a entender ainda os limites das pessoas na convivência e que todos temos. Com o Yoga vivo a realidade, conheço minhas virtudes e fraquezas. A gente aprende a se ver e a ter consciência das coisas. É o conjunto de corpo, mente e espaço em que estamos. A gente permite sentir o corpo nos movimentos, pelo fato de ser uma energia vital. Quem é adepto envelhece bem.”

O local que Nicéia administra, a Pousada Morada dos Anjos que fica no Morro São José em Arroio do Meio, é espaço da prática em algumas ocasiões. A bela vista e paisagem facilitam para que seja possível se conectar com o eu interior tão fundamental na Yoga. “É muito propício onde fica a pousada. Quando cheguei aqui logo pensei que seria ideal.”

A YOGA

Yoga ou ioga, significa controlar, unir. Segundo o site Yogateria, é um termo de origem sânscrita, uma língua presente na Índia, em especial na religião hinduísta. Yoga é um conceito é uma filosofia, que trabalha o corpo e a mente, através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. Está relacionada ao budismo e ao hinduísmo, com práticas como exercícios e meditação para trabalhar a parte física e também a mente. É uma filosofia de vida que tem sua origem na Índia, há mais de 5000 anos, e atualmente é conhecido como sistema holístico.

De acordo com o site, trabalha as emoções, ajuda as pessoas a agir de acordo com seus pensamentos e sentimentos, além de trazer um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilidade. Diversos ramos da Física passaram a olhar mais minuciosamente à maneira como yoga, meditação e técnicas de respiração, tem o poder de alterar a energia do corpo, produzindo transformações benéficas, não somente para a pessoa que pratica, mas também para o ambiente ao seu redor.

Por daiane