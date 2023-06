V Gincana Arroio do Meio movimenta cidade neste fim de semana

O Alto Taquari

Chegou o fim de semana mais aguardado do ano pelos gincaneiros do município. A V Gincana Arroio do Meio começa com sua programação nesta sexta-feira, dia 9, e segue durante todo fim de semana, com a realização de tarefas, apresentações e grande envolvimento da comunidade arroio-meense, até o domingo à noite, quando será revelada a equipe campeã da gincana 2023.

A movimentação das cinco equipes teve início há quase dois meses. A primeira tarefa foi lançada no dia 29 de abril e desde então Curê, Hure Pook, Schtena, Tchêrveja e Vem Cô Chico estão envolvidos no cumprimento de tarefas e na organização do desfile e das apresentações. Serão três dias em que todo empenho e dedicação dos gincaneiros serão postos à prova. O público terá a oportunidade de acompanhar de perto e prestigiar a programação que promete animar a cidade.

A abertura oficial da V Gincana Arroio do Meio ocorre nesta sexta-feira, às 19h, na Rua de Eventos, no Centro. Cada equipe fará uma apresentação de uma modalidade diferente de Ginástica Rítmica para marcar a abertura do evento. Logo em seguida, às 20h, a cantora juvenil arroio-meense Laura Froner fará seu show pop de lançamento e cantará sucessos nacionais e internacionais, além de uma composição autoral.

Sábado com muitas atrações

No sábado pela manhã, ocorre o tradicional desfile das equipes a partir das 9h. Neste ano, cada equipe recebeu um país da América do Sul (Tchêrveja – Argentina; Hure Pook – Uruguai; Vem Cô Chico – Colômbia; Schtena – Chile; Curê – Peru), com o tema ‘Vizinhos do Nosso Brasil’, para apresentar no trajeto que inicia em frente ao Supermercado Languiru e vai até a esquina da prefeitura, aproximadamente. Neste ano, haverá sonorização pela rua Dr. João Carlos Machado, ao longo do desfile. Caixas de som serão dispostas no trajeto. Cada equipe terá uma banda que ficará em um palco próximo à esquina da prefeitura.

No sábado à tarde, a partir das 14h ocorrem as apresentações infantis. Uma turma de crianças de cada equipe representará a dupla Sandy e Júnior e um grupo de dançarinos na Rua de Eventos. Para as 18h30min está marcado o desfile dos candidatos a rei e rainha de cada equipe. Logo após, ocorre a apresentação em que as equipes terão de realizar o programa ‘Domingão com Huck’.

Na madrugada de sábado para domingo, os gincaneiros estarão empenhados em desvendar o tradicional enigma, uma das tarefas mais aguardadas pelos participantes. No domingo, mais tarefas serão realizadas ao longo do dia. À noite, as equipes se reúnem na Rua de Eventos para aguardar o resultado final, às 20h, que apontará a grande campeã da V Gincana Arroio do Meio. Na sequência, a banda Eletro Radio de Lajeado fará o show de encerramento.

Programação

Sexta-feira (9/6)

19h – Abertura oficial com apresentações de Ginástica Rítmica das equipes

20h – Show com a cantora juvenil arroio-meense Laura Froner

Sábado (10/6)

9h – Desfile temático ‘Vizinhos do Nosso Brasil’

14h – Apresentações infantis (cover de Sandy e Júnior e dançarinos)

18h30min – Desfile dos candidatos a rei e rainha

19h – Apresentação artística das equipes (programa ‘Domingão com Huck’)

Domingo (11/6)

20h – Divulgação do resultado da V Gincana Arroio do Meio

Equipes

CURÊ

Líderes: Daniel Corbellini, Gabriela Simonetti, Júlia Veiga, Rafael Kuhn, Stéfano Girelli

Rei e Rainha: Fabrício Rosenbach e Bárbara Juchem Kunst (foto)

Integrantes (aproximado): 300

Fundação: 2001

Participações: 19

HURE POOK

Líderes: Bárbara Amanda Raaschen, Derli Paulo Feil, Gustavo Henrique Friedrich, Marciano Doertzbacher e Rejane Steffens Piassini

Rei e Rainha: Daniel Cardoso e Priscila Triches de Oliveira (foto)

Integrantes (aproximado): 150

Fundação: 1998

Participações: 19

Títulos: 3

SCHTENA

Líderes: Gabriel Leidens, William Silva, Camila Barbosa, Igor Roveda e Natália Scheibler

Rei e Rainha: Maiara Werner e Gabriel Kalsing (foto)

Integrantes (aproximado): 300

Fundação: 1995

Participações: 24

Títulos: 8

TCHÊRVEJA

Líderes: Amanda Westenhofen, Emily Zanotelli, Érika Linck, Leonardo Fagundes e Rui Bildhauer

Rei e Rainha: Lucas Rossoni e Caroline Bildhauer (foto)

Integrantes (aproximado): 120

Fundação: 2003

Participações: 3

Títulos: 0

VEM CÔ CHICO

Líderes: Betina Biasibetti, Caroline Cristina Zanella, Daniel de Freitas, Jeferson Luan Schmitz e Maico Halmenschlager

Rei e Rainha: Vinícius Facini Cunha e Danieli Heemann (foto)

Integrantes (aproximado): 460

Fundação: 2019

Participações: 2

Títulos: 0

