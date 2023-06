Rui Barbosa conquista nono título Municipal

O Alto Taquari

O Campeonato Municipal de Futebol de Arroio do Meio – Troféu Sicredi, Girando Sol, Neugebauer – Taça Alécio Weizenmann conheceu os campeões das três categorias no último domingo, dia 28. Em jogos muito acirrados, sobressaíram-se as defesas das seis equipes que estavam na disputa. Nenhum gol foi marcado com bola rolando. Apenas os Aspirantes do Forquetense balançaram a rede durante o jogo contra o Rui Barbosa e foi através de cobrança de pênalti, que deu o título para o time da casa, de forma emocionante, nos acréscimos. Os Titulares de Forquetense e Rui Barbosa ficaram no 0x0 e o resultado garantiu o nono título Municipal para o Rui Barbosa, que jogava pelo empate. Passo/So Khellãs e Guarani/Racen, nos Veteranos, também empataram em 0x0. O desempate foi nos pênaltis e o Guarani venceu por 6×5 e ficou a taça.

Aspirantes – A emoção do duelo entre Forquetense e Rui Barbosa na categoria Aspirantes ficou para os minutos finais da decisão. O 0x0 do jogo de ida parecia que se repetiria na partida de volta. O resultado daria o título ao Rui Barbosa, que tinha a vantagem de jogar pelo empate. O árbitro ainda assinalou pênalti para o Rui Barbosa, que teve a oportunidade de ampliar a vantagem já nos acréscimos. Porém, os visitantes não contavam com a estrela do goleiro Léo, que defendeu a cobrança do meia Zeca e manteve vivo o time da casa. Logo em seguida armou-se uma confusão entre os jogadores, que terminou com cinco expulsos (três do Forquetense e dois do Rui Barbosa). O Forquetense precisava de um gol para vencer e ficar com a taça. E a chance veio no último minuto de partida. Em uma bola lançada para a área, o goleiro Cristian do Rui Barbosa atropelou o zagueiro Ramon que estava no ataque e o árbitro marcou: pênalti para o Forquetense. O afilhado de Alécio Weizenmann, Martin Seibel, colocou a bola debaixo do braço e foi confiante para a marca da cal. Bateu e fez o gol que deu o título ao Forquetense, para a festa da torcida, jogadores e comissão técnica. A emoção tomou conta do gramado após o apito final. O goleiro Leonardo Antunes do Forquetense foi eleito o craque da decisão. Vitória heroica com gol no último minuto e título da categoria Aspirantes do Campeonato Municipal de Futebol.

Titulares – Se sobrou emoção na decisão da categoria Aspirantes, a final dos Titulares entre Forquetense e Rui Barbosa apresentou poucas chances para ambos os lados. A partida começou truncada, com o árbitro distribuindo cartões logo cedo para os dois times. E assim seguiu praticamente os 90 minutos. O Rui Barbosa, que tinha a vantagem de jogar pelo empate, se defendeu bem e impediu que o Forquetense chegasse com perigo. Com a defesa bem postada do Rui Barbosa, o meia Augusto Brock do time da casa tentou em chutes de fora da área, mas sem sucesso. O Rui Barbosa jogou no contra-ataque. O atacante João Moura foi acionado algumas vezes pela ponta direita mas parou na boa marcação da defesa do Forquetense. No segundo tempo, o Rui Barbosa se fechou e esperou o time da casa, que não conseguiu furar o bloqueio do sistema defensivo do time vermelho e branco e ainda teve o zagueiro e capitão Eduard Gölzer expulso, após receber o segundo cartão amarelo. O Forquetense tentou fazer o gol na base do abafa, com muitos lançamentos para dentro da área, que foram afastados pela defesa adversária. O zagueiro Júlio Immich do Rui Barbosa foi escolhido o craque da final. O 0x0 persistiu no placar e garantiu o título da categoria Titulares do Campeonato Municipal de Futebol para o Rui Barbosa.

Por daiane