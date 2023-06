Rotary, Rotaract e Interact

Apartes

No próximo dia 2 de julho a entidade que recentemente completou 10 anos de fundação em Arroio do Meio promove cerimônia de posse dos novos conselhos diretores da gestão 2023-2024. A data escolhida é um final de domingo à tarde com início às 17h30min no salão de festas da Acisam. Depois de uma gestão com ações diversificadas que promoveram além de integração entre rotarianos e públicos, projetos de bem-estar social, Juliana Gasparotto, entrega a presidência para Guilherme Weizenmann. Raiza Betania Halmenschlager dá posse a Luiza Dietrich Loch como presidente do Rotaract Club e Celina Grebim do Interact empossa Sofia Rodrigues da Silva, também para a gestão 2023-2024.

Nestes 10 anos de atividades deste clube de serviço cabe ressaltar que os rotarianos resgataram no município, a importância do trabalho voluntário em diferentes frentes seguindo os princípios e valores da entidade internacional. As diretorias e seus integrantes, ao longo de uma década tem exercido a liderança na sua forma mais genuína no serviço e dedicação a causas importantes. Estão todos de parabéns e é muito bom que Arroio do Meio conta com estes clubes de serviço que congregam desde adolescentes a jovens e adultos em prol do serviço de desenvolvimento humano.

Após a cerimônia oficial de posse, haverá jantar de confraternização (rodízio de pizza) por adesão a R$ 30. Confirmações devem ser feitas pelo fone 51 997186688.

Rio Grande do Sul na rota turística

O Brasil está na rota turística de estrangeiros. Nos primeiros quatro meses de 2023, 2,7 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil. Em 2022, o Rio Grande do Sul foi o segundo destino mais visitado depois de São Paulo em 2022.

PARQUE TEMÁTICO GAÚCHO

Pela proposta e projeto do Parque Temático Gaúcho que está em fase de licenças ambientais e que deverá levar no mínimo 2 anos até ter uma parte concluída, Arroio do Meio consolidará um novo futuro. Vai agregar e somar para o turismo regional, com conceitos inovadores, ousados e critérios de sustentabilidade. Poderemos entre os diversos municípios ser uma rota turística de valor que a maioria ainda não consegue imaginar. Mas para isto se consolidar há que ter muitos investimentos privados, como os que estão sendo propostos no Projeto.

Círculo de Amigos de Boppard

Outra entidade que está com 10 anos de fundação e que continua se renovando e fiel nos seus princípios é o Círculo de Amigos de Boppard. O grupo se criou através do convênio que foi feito com a cidade alemã de Boppard que fica situada no estado da Renânia Palatinado, distrito de Rhein Hunsruck, a uns 25 km de Koblenz de onde vieram muitos dos nossos antepassados. A parceria firmada de forma oficial entre os dois municípios, já possibilitou muitas viagens e experiências de integração para jovens dos dois países para os quais se destina, mas também para adultos que viajam e acabam tendo uma referência e portas abertas ao pisar em solo alemão, movidos pelo sentimento de não perder a própria história e raízes.

No próximo sábado no Restaurante Roda Viva na ERS-130, próximo ao posto de combustíveis, haverá um almoço de confraternização aberto aos que já viajaram ou simpatizam e apoiam o convênio cultural firmado em 2013. Até ontem, havia mais de 50 pessoas confirmadas para o almoço. Lembramos que no próximo dia 18 de julho até o dia 31, uma comitiva de jovens de Arroio do Meio que contará com a participação do prefeito Danilo Bruxel e sua esposa Vera viajam para Boppard. A Câmara de Vereadores autorizou a ausência do prefeito sendo que não haverá custos para os cofres públicos. Pelo convênio, as viagens são alternadas sendo que no ano que vem Arroio do Meio receberá a comitiva alemã aqui. Os integrantes são hospedados em casas de família o que amplia a experiência e vivência cultural.

• CLASSE MÉDIA – Com poder de compra reduzido, aumento do custo de vida, a classe média brasileira está mais endividada do que os que tem renda inferior. Benefícios como Bolsa Família e contratação de pessoas com escolaridade inferior mantém a estabilidade do nível de endividamento dos mais pobres. Os juros excessivamente altos interferem na capacidade de pagar as dívidas da classe média, além de uma ausência de políticas públicas que beneficiem os que estão nesta faixa de renda.

• AMPLIAÇÃO DO TETO DO MINHA CASA MINHA VIDA- Está em discussão pelo Governo Federal ampliação do teto de concessão de crédito pelo Programa Minha Casa Minha Vida. A ampliação de financiamento poderá chegar a R$ 500 mil reais, o que beneficiaria toda a cadeia da construção civil.

• EM BRASÍLIA – Politicamente e juridicamente tudo andando conforme o previsto e anunciado. Não foi por falta de aviso e alertas veementes. A pseudodemocracia avança.

Por daiane