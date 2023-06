Rotary promove concurso fotográfico que valoriza os arroios e o Rio Taquari

O Alto Taquari

O Rotary Clube de Arroio do Meio realiza o primeiro concurso fotográfico com o tema ‘Águas, um olhar sobre os arroios e Rio Taquari no nosso município’. O prazo para participar é até 20 de julho. Conforme explica a presidente da entidade, Juliana Gasparotto, a comunidade do município e região pode participar, de forma profissional ou não, com fotos que se enquadram na temática proposta e abordem aspectos de impactos ambientais, positivos ou negativos.

”No município, temos três arroios que desembocam no Rio Taquari. Além de valorizar as belezas, do turismo ambiental e o fato de que as águas são necessárias para a vida, será possível mostrar também a parte que não é positiva como as cheias e enchentes. Será possível registrar algo que se ache bonito e interessante. Também vamos valorizar as pessoas que gostam de fotografias.” Após a primeira edição do concurso, o objetivo é realizar novamente nos próximos anos. A ideia em efetivar o concurso em Arroio do Meio já surgiu em anos anteriores. Com a participação do Rotary no ‘Viva o Taquari Vivo’ em março o grupo tomou a decisão de lança-lo.

REGULAMENTO

As fotografias devem ser entregues coloridas e reveladas no tamanho 15×21 junto com a ficha de inscrição até as 18h do dia 20 de julho na Karis Farma, Gratta Arquitetura e recepção da prefeitura de Arroio do Meio. Cada participante poderá apresentar até três fotos na categoria escolhida: Primeiro Olhar para jovens com até 13 anos, Olhar Cotidiano dos 14 até 59 anos de idade, Melhor Olhar a partir de 60 anos completos, Olhar Profissional para aqueles que são profissionais em fotografia e Olhar Virtual que é aberto ao público pelas redes sociais. Nessa última categoria, é preciso postar a foto no feed do Facebook ou Instagram com a hashtag #ConcursoAguas2023 e deixar o perfil público. Além disso, é necessário seguir @RotaryArroiodoMeio. A postagem deve ocorrer até a data limite do concurso.

Os resultados do 1° e 2° lugar de cada categoria serão divulgados na Casa do Museu no dia 29 de julho. O objetivo é organizar uma exposição das fotografias após a finalização do concurso.

Por daiane