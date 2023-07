PSD de Arroio do Meio é oficializado

Política

Líderes políticos de Arroio do Meio estiveram reunidos na última segunda-feira, 26, para oficializar a criação do PSD (55). O ato ocorreu em um salão de eventos em São Caetano próximo a ERS-130.

Representado pelo Presidente da Comissão Provisória, Marcos Paulo Kuhn, o grupo se mobilizou com o objetivo de formar novas lideranças, debater ideias e construir projetos em prol do desenvolvimento do município.

Cadeirante há 20 anos, após um acidente de trânsito, Marcos Paulo (46) tem como um dos principais objetivos, dar visibilidade à temática da acessibilidade. Conhecedor das dificuldades diárias nas ruas da cidade, planeja dar voz à necessidade de melhorias a todos que vivenciam situações semelhantes. “Outra causa que me sensibiliza muito é o contato com a educação e a possibilidade de interagir com as crianças e toda comunidade escolar, para abordar questões sobre profissões, política e acessibilidade”, manifesta.

Acompanhado do ex-prefeito Sidnei Eckert, o Presidente do MDB local, Rodrigo Kreutz, participou do encontro onde foi formalizado o partido conhecido pelo Deputado federal Danrlei de Deus, atualmente exercendo a função de Secretário de Esportes do Estado, e Deputado Estadual Gaúcho da Geral. “No processo democrático é normal e salutar o debate de boas e novas ideias. Queremos construir junto com o PSD um projeto que contemple o melhor para o nosso município”, afirma. “Seguimos de portas abertas e em franco diálogo com outros partidos, grupos e pessoas que têm em comum o objetivo de unir forças para o desenvolvimento contínuo de Arroio do Meio”, salienta Kreutz.

