Coluna do Alício

Quem chega ao Vale da Felicidade, região turística que integra o Vale do Caí, encontra no interior do município de Brochier um local que tem atraído muitos visitantes. Na localidade de Batinga Sul, situada à cerca de oito quilômetros do centro da cidade, a Propriedade Fetzner proporciona momentos de lazer, vivências e conhecimentos em um ambiente totalmente rural. Entre os atrativos estão trilhas em meio à mata nativa e próximo à ferrovia Tronco Sul, sítio arqueológico de 11 mil anos, cascatas, plantações, produção de carvão vegetal, passeios de trator e uma farta gastronomia baseada na comida caseira, além de degustar de uma bebida bem típica produzida pela família Fetzner, a Spritzbier. Quem chega por lá é conduzido por Paulo Ricardo Fetzner, integrante da família e também guia de turismo. Informações e agendamento podem ser pelo WhatsApp (51) 99631-1136.

Ligando os Cristos

Durante o feriadão da Independência, 7, 8, 9 e 10 de Setembro, o projeto Passeios na Colônia realiza mais uma caminhada de longo percurso. Desta vez o trajeto será de 100 km entre o Cristo Acolhedor em Sobradinho, na região central do Estado, e o Cristo Protetor em Encantado, no Vale do Taquari. Serão quatro dias de caminhada, três pernoites em hotéis, alimentação, guia Cadastur, carro de apoio e todo a estrutura que o Passeios na Colônia oferece, como de costume. São disponibilizadas 25 vagas. Informações e inscrições pelo WhatsApp (51) 99583-2672.

Meio ambiente

Na Semana do Meio Ambiente uma ação especial às margens do rio Forqueta em Marques de Souza reuniu cerca de 300 pessoas, representadas por estudantes, professores, lideranças e representantes do poder público e de representantes dos roteiros turísticos Janelas do Interior e Travessias _ Rota de Casas e Casarões de Travesseiro. A iniciativa coordenada pelo Grupo Independente e projeto Passeios na Colônia e contando com apoio da prefeitura municipal, Certel Energia, Emater/RS-Ascar e Escolas Ana Néri e Carlos Gomes resultou no plantio de 100 mudas de árvores nativas no Parque Nova Berlim da Forqueta.

Por daiane