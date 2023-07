Plano Safra 2023/2024 oferecerá R$ 71 milhões para agricultura familiar

Agricultura

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/24 oferecerá R$ 71,6 bilhões em crédito pelo Pronaf (Programa Federal focado na agricultura familiar) na safra 2023/24, que começará em 1º de julho e vai até o fim de junho de 2024. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e, segundo o Planalto, o maior da série histórica.

Entre as medidas, está a redução da taxa de juros, de 5% para 4% ao ano, para quem produzir alimentos, como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, por exemplo. Para a agricultura empresarial, foram anunciados R$ 272,12 bilhões que serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 26% em relação ao ano anterior. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Pronamp e de 12% a.a. para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% a.a. e 12,5% a.a., de acordo com o programa.

Por daiane