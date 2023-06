Placas contam histórias de localidades de Roca Sales￼

Coluna do Alício

Um belo exemplo e que deve ser seguido pelos demais municípios da região vem de Roca Sales. Pois, através de incentivos recebidos da Secretaria Estadual de Cultura, a Cidade da Amizade executa o projeto Educação Patrimonial na Prática. A iniciativa consiste na identificação das localidades, através de placas instaladas em 34 comunidades do interior. Entre os objetivos estão a preservação da história e a valorização de cada localidade, conforme destaca Marlisa Sartori Bratti, que até poucos dias exerceu a função de coordenadora de turismo do município. “É uma forma de resgatar a história e fatos curiosos de cada uma das 34 localidades de nosso interior. Além de informar e orientar os visitantes que a cada vez transitam em maior número em nosso município”. A iniciativa também visa elevar a autoestima dos moradores. “Nossa comunidade tem muito orgulho do lugar em que vive e gosta de demonstrar isso a quem recebe”, emenda. Nas placas instaladas em frente a igrejas, escolas ou salões comunitários consta também a denominação atual e o apelido de cada localidade. “Chama muito a atenção pois cada uma de nossas localidades tem o nome oficial e um apelido. É uma característica daqui. E isso também se torna um atrativo de nosso município”, destaca Marlisa. O projeto Educação Patrimonial na Prática faz parte do programa Pró Cultura RS do Governo do Estado.

Lajeado planeja criação de roteiro gastronômico

A criação de um roteiro gastronômico tem pautado recentes encontros organizados por empreendedores da área em Lajeado com o apoio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Análises e debates sobre o assunto com o objetivo inicial de fomentar o turismo gastronômico também na região, levam o grupo, inicialmente, a mapear os empreendimentos, para após criar roteiro específico conforme destaca a empresária, Cristina Garcia, que também é vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo de Lajeado. “Inicialmente estamos planejando ações como capacitação, estrutura de rede de apoio e criação de uma marca para o turismo gastronômico. Estamos nos reunindo duas vezes por mês, a participação dos empreendedores tem sido cada vez mais e diante disso temos a certeza de que logo estaremos com um roteiro não somente para Lajeado, mas para o Vale do Taquari. Nesta semana, Cristina Garcia participa em São Paulo da Fispal Tecnologia em São Paulo, a maior feira do país direcionada para a indústria de alimentos e bebidas. “Um grande evento que vai possibilitar muito conhecimento para compartilharmos com os demais empreendedores da região”, comenta.

