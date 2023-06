PL de Arroio do Meio reúne 300 em Conferência Regional

Política

O Partido PL promoveu encontro de líderes com a participação de três deputados e caravanas do Vale.

O evento ocorreu no Sport Club Sete de Setembro de São Caetano e reuniu os deputados Giovane Cherini, Bibo Nunes e Marcelo Morais na primeira Conferência Regional do PL.

O presidente do PL, Giovani Cherini destacou a importância de o partido se manter unido. O propósito do partido é fortalecer as bases municipais, regionais e estaduais para mostrar sua força. O Partido disse estar aberto para receber novos filiados.

Leia a matéria completa na edição impressa do jornal.

Por daiane