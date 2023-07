Resenha do Solano

PDT TERÁ CONVENÇÃO NESTE SÁBADO – O PDT de Arroio do Meio terá sua convenção neste sábado entre às 10h e 13h no Salão de Festas de Sírio Gräff, na rua das Figueiras, 474, em São Caetano. De acordo com o presidente da sigla, Cristian Sant’anna Perin, a atual executiva irá propor aos filiados pequenas alterações na composição do novo diretório. Assim que forem aprovados os nomes, será proposto que permaneça a executiva atual. “Porque em time que está ganhando, não se mexe. Talvez façamos algumas alterações internas de cargos. Nada decidido ainda, vamos esperar a convenção”.

Haverá presença dos deputados federais Pompeo de Mattos e Afonso Motta, deputado estadual Airton Artus, secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional Gilmar Sossela e o Diretor-Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) José Odair Scorsatto. Para almoço será servida uma galinhada com maionese e várias saladas por adesão de R$ 20. Reservas podem ser feitas até essa sexta-feira dia 19.

O corretor imobiliário e ex-vereador Darci Hergessel ganhará carona até o local da convecção do deputado federal Afonso Motta, após reunião particular. Alguns analistas políticos mais sarcásticos, acreditam que Hergessel, que é assediado por várias siglas para concorrer em 2024 – inclusive do Caribe –, enviará um clone ou um dublê. O PDT tem 370 filiados em Arroio do Meio.

GRE-NAL DAS ANTIGAS – Está programado para o dia 6 de agosto o Gre-Nal beneficente promovido pelos integrantes do Encontro das Antigas que reúne amigos de infância das peladas em campos improvisados em potreiros, sítios e em diversos campos e quadras de futebol de São Caetano, no período entre 1996 e 2002.

Um dos organizadores, o Pastor Auxiliar da Igreja Evangélica Pentecostal Fonte de Água Viva no bairro Novo Horizonte, João Edson Reis Aires, destaca que a iniciativa visa angariar alimentos não perecíveis para familiares de autistas ligados à Associação PROTEA (antiga ONG Coração Azul). Os times serão escalados por jogadores dos integrantes do Encontro das Antigas e da Associação Protea. “Será uma homenagem aos familiares. Ainda estamos definindo com as diretorias do clube Sete de Setembro de São Caetano e do Palmense, onde será sediada a partida. No local também serão disponibilizados brinquedos infláveis. Todos donativos e alimentos excedentes que serão arrecadados serão direcionados ao Cras”, complementou Aires.

BONÉ DO MANO DA PESCA – No decorrer da semana foram distribuindo os primeiros bonés oficiais do grupo Mano da Pesca, que integra pescadores artesanais e esportivos de Arroio do Meio. Fundado há cerca de cinco anos, o grupo que tem como integrante o pescador João Paulo Aires, prima pela pesca de aventura com iscas artificias a bordo de caíques. Pessoas ligadas a integrantes do grupo, ressalvam que o nome não faz referência ao crime organizado e nem a sociedade secreta/discreta. O design do boné agradou tanto, que novo lote está sendo encomendado. O valor é de R$ 20. O grupo pretende fazer um ato de entrega oficial.

INCENTIVO PARA POVO OU MONTADORAS? – No decorrer da semana, o presidente Lula autorizou a liberação de mais R$ 300 milhões para o programa que busca incentivar a compra de carros populares novos. Com isso, o valor total da medida passa de R$ 1,5 bilhão para R$1,8 bilhão, sendo R$ 800 milhões para carros populares no carro novo de até R$ 120 mil. Com parte do desconto do Governo Federal (de R$ 2 mil a R$ 8 mil) e outra parte das próprias montadoras, há modelos com abatimentos que chegam a R$ 19 mil.

Na visão de muitos trabalhadores de Arroio do Meio, que não tem áreas de locação na ERS-130 para atividades promíscuas e idóneas, ou não ganharam incentivo público em Arroio do Meio e outros municípios, o programa estimula mais as montadoras do que a classe trabalhadora comum e famílias de baixa renda. Pois não há nada de apelo popular no preço final dos carros novos e que boa parte das pessoas tem capacidade orçamentária de planejar a compra de carros avaliados abaixo de R$ 50 mil. Proprietários de revendas também entendem que subsídios nos juros seria mais simpático com estabelecimentos e interessados em renovar o seminovo ou usadinho de sua garagem.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO GAÚCHO – Investidores ligados ao Complexo Cultural do Gaúcho, já tinham viabilizado um Estudo de Impacto Ambiental mais detalhado do investimento, imaginando a possibilidade de denúncias anônimas retardarem a Licença Prévia (LP). Todos os laudos técnicos já foram encaminhados ao Departamento Municipal do Meio Ambiente. Na sexta-feira, integrantes do Poder Executivo estiveram no Ministério Público, para explicar os decretos favoráveis ao empreendimento e sua coerência com o Plano Diretor. A tendência é que a LP que estava prevista para ser liberada em junho, só saia no segundo semestre, de acordo com o coordenador do Meio Ambiente, Paulo Regis Rheinheimer Júnior.

Por daiane