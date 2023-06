Nem metade das pessoas fizeram vacina em Arroio do Meio; imunização continua

O Alto Taquari

A vacinação da gripe em Arroio do Meio já chegou a 42,06%. O percentual indica um total de 2.911 doses aplicadas ao público-alvo que inclui idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, gestantes, professores, trabalhadores da saúde, entre outros. De acordo com o secretário Municipal da Saúde, Gustavo Kasper, a vacinação vai continuar, pois essa é a orientação do Ministério da Saúde. No último sábado, dia 3, houve a mobilização do Dia D.

As doses estão disponíveis de forma gratuita em todas as unidades de saúde do município. basta comparecer no local com documento e carteira de vacinação. “Ainda estamos abaixo da meta e vamos continuar a mobilização com a população de Arroio do Meio.”

ESTADO

A Secretaria Estadual da Saúde informa que até o momento, cerca de 2,4 milhões de pessoas já se vacinaram no Estado. Os grupos prioritários com maior risco em caso de contágio com o vírus apresentam cobertura de 44,6%.

Conforme a assessoria de imprensa, a quantidade de doses recebidas para a campanha foi calculada a partir de estimativas populacionais dos grupos prioritários elegíveis, que, no Estado, somam aproximadamente cinco milhões de pessoas. As doses que são disponibilizadas para o público geral são as que não foram usadas por aqueles grupos, para os quais continua valendo a recomendação de procurar os postos para serem imunizados.

A vacina trivalente contra o vírus da influenza evita formas graves de infecção. O imunizante contém anticorpos que estimulam a proteção contra três cepas principais: A-H1N1, A-H3N2 e B. Até o momento, foram registrados no Estado 526 casos de pessoas que precisaram se hospitalizar por causa de síndrome respiratória aguda grave causada pela influenza. Desses casos, 38% são de idosos (199) e 20% de crianças menores de quatro anos (110). Foram confirmados 39 óbitos.

BOX

NÚMEROS

Os dados abaixo indicam números de vacinação da gripe de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.

Crianças maiores de seis meses e menores de seis anos: 196.204 / 25,33%

Idosos: 1.139.903 / 51,37%

Gestantes: 31.539 / 33,86%

Puérperas: 5.937 / 39,34%

Povos indígenas: 17.244 / 49,54%

Professores: 67.444 / 43,97%

Trabalhadores de saúde: 167.532 / 46,38%

Outros grupos sem comorbidades: 435.191

Pessoas com deficiência permanente: 14.108

Pessoas com comorbidades: 261.101

Caminhoneiros: 10.006

Forças armadas (membros ativos) 7.451

Forças de segurança e salvamento: 7.066

Trabalhadores de transporte: 7.311

Trabalhadores portuários: 823

Funcionário do sistema de privação de liberdade: 2.842

População privada de liberdade: 20.214

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas: 878

