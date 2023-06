Mostra da Terceira Idade está de portas para receber a comunidade

O Alto Taquari

A história dos grupos da Terceira Idade de Arroio do Meio é contada na exposição ‘Histórias, Tempos, Saberes e Experiências’ que está na Casa do Museu. A Mostra foi lançada, na tarde desta terça-feira, dia 13, no local em que está disponível para visitação. A comunidade e escolas estão convidadas a prestigiar as fotos, informações e faixas de reis e rainhas que ficarão expostas até agosto.

Além disso, a exposição discute a inserção da população com mais de 60 anos na sociedade contemporânea. O professor da Área de Ciências Humanas e Sociais da Univates e coordenador do Museu Público Municipal da Arroio do Meio, Sérgio Nunes Lopes, destacou que a mostra também estimula a reflexão sobre outros assuntos relacionados com a Terceira Idade. Entre elas, a mudança na lei de julho de 2022 que altera o termo idoso para pessoa idosa e os objetivos da Agenda 30 da Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) que incluem assegurar vida saudável e bem-estar para pessoas de todas as idades. “Aqui serão realizados encontros intergeracionais, pois os alunos das escolas virão para compartilhar as histórias.”

O coordenador de Cultura Paulo Roberto Haas parabenizou aqueles que organizaram a mostra e exaltou a importância que tem para a cultura. Para a secretária da Educação de Arroio do Meio, Iliete Winck, a exposição representa as memórias que são as histórias já vividas. “Isso é um legado para as crianças e jovens. Isso é muito bonito. Parabéns pela lembrança e ideia de fazer a exposição.”

Veridiana Frigieri que é coordenadora do Conselho Municipal do Idoso ficou grata e feliz pelo convite em colaborar com o trabalho e exposição. “Fazemos questão de mostrar o legado que estamos deixando. O momento é especial, pois ficamos dois anos sem o abraço e aperto de mão em função da pandemia. Nada é mais recíproco que o carinho de vocês, porque queremos o bem de todos. Netos de vocês virão aqui visitar. Sintam-se lisonjeados, a homenagem é para vocês.”

O prefeito Danilo Bruxel lembrou do carinho e dedicação para o preparo da exposição. Além disso, falou sobre a importância de cada um pensar em suas origens e família, pois a história de cada um já começou lá atrás. “São belíssimas histórias apresentadas aqui.” A vice Adriana Meneghini Lermen citou que a Terceira Idade é alegria e exemplo para a comunidade. “Sintam orgulho de estarem aqui.” Os vereadores, Paulo Backes, Alessandra Brod e Paulo Heck também prestigiaram a solenidade de abertura da exposição. “É lindo lembrar a história do passado que é tudo e não se pode apagar. Deixe as coisas ruins para trás e pense nas boas. Vamos dialogar sempre pensando de forma positiva”, disse Backes.

No evento, os pastores Valmir Simon e Jair Erstling deram a benção. As bandeiras aos Grupos da Terceira Idade também foram entregues.

Por daiane