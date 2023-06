O Alto Taquari

Morador de Arroio do Meio completa 113 anos e é o terceiro mais idoso do Brasil

Morador de Arroio do Meio completa 113 anos e é o terceiro mais idoso do Brasil

O prefeito Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen conheceram na última semana o morador mais idoso de Arroio do Meio e o terceiro do Brasil, conforme registros encontrados. Nascido em 10 de junho de 1910, Arlindo Osmar Soja comemorou seus 113 anos na primeira quinzena do mês.

Seu Arlindo recepcionou os visitantes com muita disposição e alegria. O secretário de Saúde, Gustavo Kasper, e a técnica em Enfermagem, Ana Paula Irassochio, acompanharam a visita. A comitiva presenteou o aniversariante com uma xícara personalizada do município.

Natural de São Domingos do Sul, seu Arlindo mora há um ano e quatro meses com a filha Ana Paula da Silva, o genro Rafael da Silva e o neto Lucas, de 9 anos, no bairro Novo Horizonte. Com 113 anos, possui apenas dificuldades de audição, mas ainda está lúcido, caminha e muitas vezes prepara sua própria comida.

Ana Paula relata que o pai trabalhou até os 102 anos, sempre na roça. “Se a gente não fica de olho, volta e meia ele está mexendo em alguma coisa”. A família também acredita que a base da alimentação saudável, com produtos plantados por ele, fez a diferença para chegar até esta idade.

O prefeito Danilo e a vice Adriana falaram da alegria em conhecer seu Arlindo e de ver sua disposição com a idade que tem. Enalteceram o apoio da família no cuidado com o supercentenário, além de colocar os serviços do município à disposição, como as visitas domiciliares, principalmente no atendimento a pessoas idosas e acamadas.

As visitas domiciliares são realizadas com a técnica de enfermagem e a médica que atendem em domicílio pessoas com dificuldade de locomoção e os acamados, proporcionando assistência médica no conforto de suas casas. “Com conduta médica de exames e solicitação de fisioterapia conforme necessidade, a unidade de atendimento está unida com a saúde, assistência social e conselho do idoso, oferecendo um amparo humanizado aos nossos munícipes”, destaca Ana Paula, endossada pelo secretário de Saúde, Gustavo Kasper.

1ª e 2ª pessoas mais idosas do Brasil também são gaúchas

Com base nas informações da Gerontology Research Group (GRG), organização global que mapeia idosos com mais de 110 anos, Margarida Blanco (19-02-1908), natural de Itaqui e moradora de São Luiz Gonzaga e a freira Inah Canabarro Lucas (27-05-1908), natural de São Francisco de Assis e moradora de Porto Alegre, são as pessoas mais idosas do Brasil, ambas gaúchas e com 115 anos.

Dona Margarida não tem os documentos validados pela GRG – que precisa ser acionada para validação -, portanto não entra oficialmente para a lista. Caso tivesse, ela seria considerada a quarta pessoa mais velha do mundo. Com 116 anos e quase quatro meses, a estado-unidense de origem espanhola, Maria Branyas Morera (04-03-1907) é considerada a pessoa mais velha o mundo registrada pela GRG e pelo Guiness World Records, o livro dos recordes mundiais.

Por daiane