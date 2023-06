Junho Laranja alerta sobre aneurisma e leucemia

O Alto Taquari

O sexto mês do ano traz a bandeira de prevenção da leucemia e da anemia. Doenças que acometem o sangue e que precisam de atenção. Quem vai trazer mais informações aos leitores do Jornal O Alto Taquari sobre o ‘Junho Laranja’ é a médica com especialidade em cuidados paliativos, Daniela Todeschini, que atende em Arroio do Meio.

Em primeiro lugar, ela diz que a famosa frase de que ‘uma anemia pode virar uma leucemia’ é mito. “O que pode acontecer em alguns casos é a leucemia evoluir para uma anemia, mas não o contrário., orienta. Sobre a anemia, a pessoa pode desenvolver a enfermidade pela alimentação deficiente em nutrientes e vitaminas, principalmente, a B12 e ferro encontrados na carne vermelha e vegetais verdes escuros.

“As pessoas veganas, como não consomem carne, fazem a reposição dessas vitaminas. O fígado também é um alimento fundamental, mas é preciso cuidar a sua procedência, porque se não estiver em boas condições pode fazer mal para a saúde. Muito mais que a quantidade, a qualidade é fundamental.”

Daniela lembra que, para as pessoas que não consomem carne, a prevenção ocorre pela ingestão de alimentos saudáveis e adequados. Além disso, mulheres e período menstrual também precisam ficar atentas. Idosos e crianças podem ser mais suscetíveis por questão do paladar e os pequenos pela introdução alimentar e recusa com algumas comidas.

Em outros casos, a doença é de origem genética como a anemia falciforme. Quando o assunto são os sintomas, a pessoa pode sentir cansaço, sonolência e indisposição.” Há uma queda de hemoglobina e com isso falta oxigênio nas células vermelhas, as hemácias. Por isso, um dos maiores perigos é que pode haver um infarto.” Um exame simples como o hemograma é possível detectar tanto a anemia, quanto a leucemia.

LEUCEMIA

A leucemia é popularmente conhecida como o câncer no sangue e ocorre pelo aumento desordenado dos leucócitos, os glóbulos brancos. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas. Conforme o Inca, existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo que os quatro primários são leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica crônica (CLL). O tratamento envolve a radioterapia, quimioterapia e transplante de medula caso seja necessário. Cansaço, palidez, fadiga, machas roxas na pele, febre e sangramentos.

